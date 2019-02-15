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"Князь Владимир" свяжет курорты Абхазии и России: есть соглашение

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. "Абхазское морское пароходство" и "Черноморские круизы" подписали на Российском инвестиционном форуме - 2019 в Сочи 15 февраля соглашение о сотрудничестве, сообщил Sputnik заместитель гендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.

"Это фактическое закрепление предварительных договоренностей, которые уже были проведены. И это будет дополнительный импульс для того, чтобы мы организовали совместный проект по организации круизного сообщения", – сказал Габуния.

© Sputnik / Нина Зотина
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Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году. Уже в 2019 году будут первые пробные круизы на теплоходе "Князь Владимир", который пока курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Теперь добавится и Сухум.

"Сейчас совместно с представителями Росморпорта должны составить дорожную карту. Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, уже в 2019 году будет тестовый рейс. В 2020 году уже запустим линию на регулярной основе. Но пока говорить о конкретной программе рано", – отметил гендиректор "Абхазского морского пароходства".

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Российский инвестиционный форум - 2019 проходит в Сочи 14-15 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

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Теги:
АПЛ Князь Владимир


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