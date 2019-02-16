Сказка для детей: РУСДРАМ показал "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком"

О том, как прошел премьерный показ детского спектакля "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" в Русском театре драмы, какие актуальные проблемы были затронуты в спектакле, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Премьерный показ детского спектакля "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" состоялся в РУСДРАМе 15 февраля.

Абхазская песня "Уарада", зажигательный крестьянский танец собаки Муры (Аслан Киут), коровы Таты (Мадлена Барцыц), утки Куаты (Лоида Тыркба) и мула Гуж (Осман Абухба). Так начинается детская сказка о добре и зле, дружбе и преданности.

"Волк Абга" режиссер Джамбула Жордания поставил по мотивам абхазских сказок. Сюжет достаточно прост. Собака, корова, утка и мул – трудяги, которые возделывают землю, трудятся, чтобы добыть себе еду. Но им покоя не дает хитрый волк Абга (Инар Инапха), который без труда хочет вытащить рыбку из пруда.

Премьера спектакля "Волк Абга" © Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Волк Абга" © Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Волк Абга" © Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Волк Абга" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Волк Абга"

Абга неожиданно нападает на животных, но все его попытки полакомиться коровой, уткой или мулом завершаются безуспешно.

Актеры Русского театра драмы предстают для зрителя в необычной ипостаси. Им приходится играть не людей, а животных. Для пущей достоверности к своим репликам они периодически добавляют звуки, изображаемых зверей: волка, собаки, утки или коровы.

Футуристический вклад РУСДРАМа

Несмотря на то, что режиссер Джамбул Жордания передает мир животных, в сказке затрагиваются и актуальные проблемы: нахлебничество, уничтожение дикой природы. Так в спектакле между словом упоминается и убийство леопарда в Абхазии.

Как ранее признался режиссер Джамбул Жордания, эту реплику решили ввести за два дня до премьеры.

"Хотелось как-то затронуть тему небрежной охоты и неуважительного отношения к лесу, к природе. Раньше наши охотники перед выходом молились богу Ажвейпшаа (у абхазов бог охоты – прим.), чтобы охота была удачной. То есть была какая-то культура. Надеюсь, обращение к этой теме – это наш маленький футуристический вклад в охрану природы. Потому что спектакль нацелен на юного зрителя, в чьих руках будущее", – отметил Жордания.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Волк Абга"

В итоге Абга смиряется с тем, что нужно трудиться и принимает помощь от других животных. Детская сказка Джамбула Жордания завершается хеппи-ендом.

"Мне понравился спектакль. Все персонажи были интересные. Но больше всего понравилась корова, потому что я знаю актрису Мадлену Барцыц. Я бы сама хотела сыграть роль коровы", – поделилась впечатлениями юная зрительница Рада Авидзба.

Премьера спектакля "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" состоялась в Русском театре драмы 15 февраля в 19:00.