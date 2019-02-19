"Я слышу ваши мозги": кто оказался самым умным в абхазской диаспоре Москвы

Знатоки абхазской диаспоры в Москве на интеллектуальном ринге "Что? Где? Когда?" нового сезона разгадывали любимую шутку органиста Луки Гаделия, отвечали на театральный вопрос от Ираклия Хинтба и пытались понять, куда прикладывал Ашхангерий Бжания четыре пальца, чтобы объяснить правду и ложь.

Анжелика Бения, Sputnik.

"Я слышу, как трещат ваши мозги, – кричал ведущий. – Сердца всех дико бьются в унисон. Ваши глаза заменят все электростанции Сухум-Кале. То ли это благодаря вопросам, которые стали гораздо круче и интереснее, то ли мы удачно поменяли ведущего, и он стал еще лучше", – заряжал игроков режиссер, лауреат "Золотого лавра", номинант "Тэфи" Дмитрий Минченок.

Думаю, у меня не получится лучше Дмитрия Анатольевича описать уникальную атмосферу игры чемпионата Московской абхазской диаспоры по спортивной версии телевизионной игры "Что? Где? Когда?".

Соперничество в абхазской крови

"Потому что больше всех знаю про Абхазию, – сказал Минченок, отвечая на вопрос, почему вот уже не первый год он соглашается на игру. – Вкус к соперничеству в абхазской крови и вообще в крови любого молодого человека. Соперничество позволяет нам лучше чувствовать ценность прожитой минуты", – добавил Дмитрий Минченок.

Девять команд сошлись на ринге "Что? Где? Когда?". Перед началом интеллектуальной гонки ведущий пожелал командам азарта, вдохновения и захватывающих поединков. Все сбылось.

После каждого удара в гонг участники лихорадочно перебирали варианты ответов. Различные интересные факты из истории литературы, спорта и других областей знаний легли в основу 30 вопросов, некоторые из которых нужно было читать буквально между строк. Турнир состоял из пяти раундов, три раунда – классические вопросы на общую тематику, два раунда – вопросы, связанные с Абхазией. Не первый год автор вопросов абхазских игр – Павел Солахян. Также из Абхазии прислали видеовопросы. Вопрос от генерального директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба был связан с основными принципами и идеалами театрального искусства, а вопрос руководителя аппарата председателя ВААК (Всемирный абхазо-абазинский конгресс - ред.) Кана Тания был про многофункциональный абхазский посох. Последний вопрос был отмечен многими командами как наиболее понравившийся.

Всегда очень интересно наблюдать за знатоками в процессе поиска ответов, еще веселее играть. Быстро и эффективно включаясь в игру, не всегда обладая специфическими знаниями, в процессе общего обсуждения мы генерировали верный ответ на, казалось бы, совершенно "неберущиеся" вопросы.

Команда "Киригами", в которой мне посчастливилось сыграть, в прошлом сезоне была второй. Молодые знатоки и к этому турниру подошли серьезно, тренируясь до основной игры в неделю раз. Некоторые ее участники играли в день как минимум два раза, используя телевизионную версию ЧГК и доступную в интернете базу вопросов.

Отличительная особенность спортивного формата "Что? Где? Когда?" – одновременная игра множества команд, которые соревнуются не с телезрителями, а друг с другом.

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Приглашение на игру получили две команды из Карачаево-Черкесской республики, представители братского народа Абхазии. Капитан команды "Красновосточный экспресс" Омар Озов признался, что блок абхазских вопросов был для его команды сложным, но тем интереснее была игра.

"Нас две команды из Абазашты. Вторая, "Красновосточный экспресс", сформировалась в последний момент. Несмотря на это, мы показали хорошую игру за исключением последних двух раундов, в котором вопросы были специфическими, на абхазскую тематику. Это было наше слабое место, но нам эти вопросы очень понравились, потому что они близки к истории нашего народа абаза", – отметил Омар Озов.

Новый тренд

Битва интеллектов длилась два с половиной часа. Игра держала в напряжении до последней минуты, некоторые команды шли буквально вровень. И все же на финише победители оторвались от других команд на один балл.

© Foto / Московская Абхазская Диаспора Чемпионат Московской Абхазской Диаспоры по спортивной версии телевизионной игры "Что? Где? Когда?"

Почетную "бронзу" получили две команды "Carpe diem" и "Каво-де-Буксо", набравшие по 16 баллов. "Серебро" досталось команде "Кот Шредингера" с результатом 18 баллов. На один балл впереди оказалась команда-победитель "Киригами".

"Что? Где? Когда?" – одна из немногих массовых игр, высокий интерес к которой сохраняется долгие годы. В Москве абхазская диаспора ее проводит, чтобы вовлечь молодежь в мероприятия интеллектуальной направленности, – сказал исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

"Мы часто думаем над интересным форматом досуга наших соотечественников. ЧГК – это новый тренд. Так как первая игра произвела большой фурор, участники нас просили проводить несколько игр в сезоне, чтобы они могли в первую очередь общаться, а во-вторых, состязаться. Это правильный досуг, который стимулирует людей к знаниям", – добавил Даур Барганджия.

Первая игра чемпионата Московской абхазской диаспоры по спортивной версии телевизионной игры "Что? Где? Когда?" открыла новый сезон 18 февраля в Москве.