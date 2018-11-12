Скипский об абхазских знатоках: сыграл бы против них

Двукратный обладатель "Хрустальной совы" телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский впервые посетил Абхазию и провел интеллектуальные игры, которые прошли в Сухуме с 10 по 11 ноября.

О том, какие впечатления произвела республика на Михаила Скипского, что о ней рассказывали его друзья, как он оценил знания абхазских знатоков и почему он готов сыграть против них, читайте в материале Sputnik.

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Первое впечатление

Скипский признался, что никогда раньше не был в Абхазии, но много о ней слышал от знакомой, которая регулярно посещает республику.

"Она очень много хорошего и приятного рассказывала об Абхазии. О том, что здесь прекрасные люди и нет никакой опасности. Она проехала всю вашу страну автостопом, и никаких проблем у нее не возникало", — сказал Скипский.

Перед приездом, признался Михаил, он опасался увидеть намного больше следов войны. То, что есть определенные проблемы с восстановлением страны и это занимает много времени и сил, тоже бросилось ему в глаза.

Скипский сожалеет, что из-за ограниченного времени ему не удалось многое посмотреть в Абхазии и узнать о ней больше, но на некоторые вещи он обратил внимание.

"Я в восторге от того, что Абхазия — одна из немногих стран, где любят Россию. Не так много в мире стран, где к России партнерское, добрососедское отношение. Мне очень нравится серьезная память о ветеранах войны 1992-1993 годов. Я за сутки не так много успел увидеть, но даже на игре ("Что? Где? Когда?" — ред.) были вопросы о войне и вашей победе, что вызывает уважение", — отметил Скипский.

Гостю из России пришлись по душе старые кирпичные здания Сухума, которые ему показались колоритными. Скипский сожалеет, что не смог вполне насладиться природой республики, но ее теплому климату, сильно отличающемуся от Санкт-Петербургского, он отдал должное.

Людей Абхазии он охарактеризовал как доброжелательных с гостеприимством "высокой пробы".

"Очень приятно, когда люди тебе приветливо улыбаются и кормят каким-то невероятным образом. Сегодня в гостинице, когда на завтрак мне принесли четвертое блюдо, я спросил: "Что, опять кушать?" — поделился впечатлениями Михаил Скипский.

Из национальной кухни он попробовал местные шашлыки, ачашв и асыдзбал (соус из алычи — ред.). Все пришлось по вкусу. Отведать абхазской мамалыги гость не успел, но в теории с ней знаком. Россиянин решил вновь вернуться в республику в теплое время года, но уже не для работы.

"ЧГК" по-абхазски

Вопросы на интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" в Сухуме были довольно сложными, и это, вероятно, предположил Михаил Скипский, привело к смене лидера. Он также признался в том, что на некоторые из этих вопросов он и сам не знал ответов, и ему пришлось бы ломать голову в поисках правильного варианта.

"Я могу сказать точно, на все вопросы я не смог бы ответить. Вопросы и вправду были хорошие, но тяжелые. Опять же это интересно. Видите, сменилось лидерство. Для этого ведь и нужен спорт, интеллектуальный в том числе. Ради эмоций и переживаний, которых было сполна", — отметил он.

Скипский ожидал другого. Он предполагал, что вопросы будут гораздо легче, и команды сыграют значительно хуже. Неоправданным ожиданиям он, напротив, был только рад. Абхазских знатоков Скипский похвалил за эмоциональность и динамичное развитие, а организацию интеллектуальных игр в Сухуме оценил как очень хорошую.

При этом он отметил, что игрокам, как и в большинстве случаев, не хватает опыта. Он пожелал знатокам республики чаще выезжать за пределы Абхазии и участвовать в чемпионатах. Финансирование со стороны государства таких поездок Скипский назвал вложением в будущую элиту страны.

Глубокие знания не ключ к победе, поделился опытом двукратный обладатель "Хрустальной совы". Умение играть в команде – не менее важный аспект.

"Я бы разделил умение играть в "Что? Где? Когда?" и интеллект. Это все-таки не синонимы. То есть умные люди в Академии наук, а не за игровым столом. Эта игра, конечно, требует интеллекта, который ты тренируешь специальным образом под специальные вопросы. Здесь, да, чем больше ты знаешь, тем легче, но очень важна командная составляющая", — уверен Михаил Скипский.

Любое соревнование – это психологическая борьба с соперниками, которые изначально могут казаться сильнее, но на практике они такие же смертные, и их можно одолеть, уверен знаток.

Опасным Михаил назвал вопрос Sputnik о том, чтобы он выбрал — сыграть за абхазскую команду в "Что? Где? Когда?" или против нее.

"Я бы хотел сыграть против в составе команды Балаша Касумова. Во-первых, потому что я люблю эту команду, а во-вторых – это было бы вызовом для всех остальных. Уверен, что это для всех доставило бы дискомфорт, так как я не очень хорошо знаю людей (абхазских игроков — ред.), они были бы уверены, что я отвечу на все вопросы. Я бы не оправдал их ожиданий, и командной игры не получилось бы", — признался Михаил Скипский.

Скипский об уровне интеллектуальных игр в Абхазии: рад, что ожидания не сбылись

Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого вошли турниры по брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", состоялся в Сухуме. Ведущим чемпионата был обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский.