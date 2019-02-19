Отключение электричества по всей Абхазии будет ежедневным с 20 февраля

СУХУМ, 19 фев – Sputnik Бадри Есиава. Во избежание полной остановки ИнгурГЭС, электроэнергию будут отключать в Абхазии со среды 20 февраля, сообщила пресс—служба РУП "Черноморэнерго" во вторник 19 февраля.
"Полная остановка Ингур ГЭС производится на отметке 420 метров. Во избежание этого, будут введены отключения по всей территории Абхазии. С 20 февраля с 11:00 до 14:00 и далее ежедневно, подача электроэнергии на всей территории Абхазии будет прекращаться. Это ограничение действует до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из России",—говорится в заявлении.
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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины 272 метра. Вместимость Джварского водохранилища - более одного миллиарда кубометров воды.