Отключение электричества по всей Абхазии будет ежедневным с 20 февраля

Уровень воды в Джварском водохранилище снизился на 72 метра к середине февраля 2019 года и продолжает понижаться.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik Бадри Есиава. Во избежание полной остановки ИнгурГЭС, электроэнергию будут отключать в Абхазии со среды 20 февраля, сообщила пресс—служба РУП "Черноморэнерго" во вторник 19 февраля.

"Полная остановка Ингур ГЭС производится на отметке 420 метров. Во избежание этого, будут введены отключения по всей территории Абхазии. С 20 февраля с 11:00 до 14:00 и далее ежедневно, подача электроэнергии на всей территории Абхазии будет прекращаться. Это ограничение действует до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из России",—говорится в заявлении.

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К 19 февраля 2019 года, общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, пишет пресс-служба организации.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины 272 метра. Вместимость Джварского водохранилища - более одного миллиарда кубометров воды.