Пекарни о ежедневном отключении света в Абхазии: хлеб будет, но не горячий

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Количество производимого хлеба не сократится из-за временного отключения электричества в Абхазии, рассказали корреспонденту Sputnik представители производств "Золотой колос" и "Пекарня №1" в Сухуме.

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Директор "Пекарни №1" Шабат Ахуба объяснил, что для производства необходимого количества хлеба предприятие будет работать в ночное время, так как нет дизель-генератора.

"Чтобы сделать партию готового продукта нам понадобится три часа, не меньше. Мы будем работать и по ночам, и максимально увеличивать объем продукции до 11 утра", - добавил он.

На цене продукта отключение света не отразится, но несколько повлияет на качество, отметил Ахуба.

"На качестве это отразится только тем, что хлеб не всегда будет продаваться горячим, как привыкли наши покупатели. Это влияет и на спрос. Холодный хлеб покупают меньше, а на горячую продукцию большой спрос", - объяснил он.

© Sputnik Работа пекарни №1

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В "Золотом колосе" со свежей выпечкой проблем нет, на предприятии уже несколько лет есть генератор на 300 кВт. В час он потребляет около 50 литров солярки, за три часа это 150 литров, что обходится пекарне в 6 000 рублей.

"Мы продолжаем работать в обычном режиме, но в убыток себе. Тем не менее, печки у нас включены постоянно и на качество продукта это никак не влияет. Напряжение от дизеля даже лучше", - отметил начальник производственного отдела Иван Сидеропуло.

© Sputnik Работа пекарни "Золотой колос"

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.