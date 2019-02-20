"Русский по пятницам": где в Абхазии готовиться к "Тотальному диктанту"

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Курсы русского языка "Русский по пятницам" для подготовки к "Тотальному диктанту" начнутся в Доме Москвы 22 февраля, сообщила корреспонденту Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Это проведение бесплатных курсов русского языка для всех желающих. Курсы будут проходить по пятницам в 15:00 в представительстве Россотрудничества. Приглашаем всех, кто желает немножечко повысить свою грамотность", – рассказала Каюн.

"Русский по пятницам" – подготовка к акции грамотности "Тотальный диктант". В 2019 году она проходит в Сухуме, Гагре, Гудауте и Очамчыре. В акции могут принять участие все желающие.

"Тотальный диктант во всем мире пишется 13 апреля. Это единая дата. Уже практически началась подготовка к Тотальному диктанту. Мы естественно получаем те инструкции, которые присылает штаб Тотального диктанта из Новосибирска", – рассказала Каюн.

В Сухуме и Очамчыре уже определились с местом проведения Тотального диктанта. В Сухуме акцию проведут в школе №2 имени Пушкина. В 2019 году диктатором будет руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха. В Очамчыре также Тотальный диктант пройдет в школе №2.

"В Гудауте и Гагре пока с местом не определились, – уточнила Каюн. – Все желающие без ограничения какого-либо - возрастного, национального, социального, приходят и пишут диктант. Заранее регистрироваться не нужно, все желающие могут прийти в день проведения Тотального диктанта и принять участие".

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Курсы русского языка по подготовке к "Тотальному диктанту" проходят в четырнадцати странах: в России, Абхазии, Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии, Израиле, Казахстане, Монголии, Республике Кипр, Эстонии.

Слушателям предоставляется возможность не только повторить теоретические знания, но и закрепить их на практике.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах. В Абхазии акция грамотности прошла в трех городах республики, в ней приняли участие более 120 человек.

В 2019 году столицей "Тотального диктанта" выбран Таллин.