Вышли на свет: как отключение электричества отразилось на жителях Сухума

С 20 февраля в Абхазии началось ежедневное отключение электричества. О том, как отсутствие света отразилось на работниках госучреждений Абхазии, и как жители Сухума коротают время, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В темноте да не в обиде

В темном коридоре Кабинета министров на Званба, 9 сталкиваемся с работницей Министерства образования, которая направляется в кабинет со стопкой бумаг.

"Тяжело без света, – вздыхает женщина. – Хоть с часу до двух отключали бы, или с трех ночи до пяти утра. А сейчас, в самый пик работы взяли и выключили. У нас вся работа в компьютерах, вся информация там".

В том же коридоре встречаем и руководителя пресс-службы ведомства Аслана Кутелия. По его словам, сотрудники уже испытывают неудобства из-за отключения света.

"Это пока первый день только. Но это затрудняет нашу работу. Без света мы как без рук. Да, все находятся на местах, но большие сложности возникают с оформлением бумаг, выдачей справок. Просим людей, чтобы в эти три часа подождали и приходили уже после 14:00, – рассказал Кутелия. – Конечно, мы и сейчас не сидим, сложа руки. Работаем с какими-то данными".

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет министров по улице Званба 9, 20 февраля 2019

Для некоторых отсутствие электроэнергии и вовсе не повод печалиться. Наталье Лебедевой из Госупарвления по землепользованию и кадастру отключение электричества никак не помешало в работе. Ее работа сосредоточена на чертеже карт. Самые главные ее рабочие инструменты – карандаш, линейка и бумага А4.

"Мне как бы все равно, есть свет или нет, – отвечает Наталья Лебедева. – У меня графическая работа. Иногда приходится немного останавливать работу, чтобы не допустить ошибку. Но, а так работаю. Я подбираю материал по скважинам для питьевого водоснабжения. В данный момент отсутствие света не мешает, у меня нет какой-то специальной техники, приборов, которые требуют электричества".

В Кабинете Министров по улице Лакоба даже не ощутили отключение электричества. Здесь подключен генератор, работа ведомств идет бесперебойно.

"У нас всегда есть электричество благодаря автономному генератору. Мы даже не ощущаем, когда у нас отключают свет и поэтому мы в любой момент можем сесть за компьютер и продолжить работу. Это очень удобно. Отключение света никак на нас не влияет. Работаем бесперебойно", – рассказала главный специалист департамента по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Мадина Чкотуа.

Свет в душе и на улице

В это время на набережной Сухума многолюдно, как летом. Отключение электричества вывело сухумчан на прогулку.

© Sputnik / Томас Тхайцук СухумГЭС останавливают из-за перегрузок при отключении электричества в Абхазии

"Зачем нам свет, когда он у нас внутри, в душе, – почти одним голосом говорят женщины, направляющиеся в сторону колоннады. – "Бессветье" нас вывело на прогулку, на живое общение с подругами".

Жители Сухума позитивно отнеслись к ситуации. Почти все использовали этот повод встретиться с друзьями или родственниками.

"Думаю, ничего страшного не случилось. Это молодым тяжело, а нам пенсионерам-то что? – задается вопросом Антонина Викторовна. – Мы предупреждены, что в это время нет света. Единственный минус – это то, что пока нет света, дом не обогревается и нам холодно. Но мы нашли выход, пока нет света, можно выйти на набережную и прогуляться".

Единственная ложка дегтя – временное закрытие кофейни "Брехаловка" на набережной Сухума, которая не работает с 11:00 до 14:00, пока в республике нет света.

"Мы каждый день к 12:00 после лекции сюда приходили пить кофе. Вот, сегодня тоже пришли и увидели, что "Брехаловка" закрыта из-за того, что нет света и не могут варить кофе. Конечно, это очень плохо", – призналась студентка Абхазского госуниверситета Лика.

Во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище, электроэнергию будут отключать в Абхазии ежедневно с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.