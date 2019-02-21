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Лифт

Лифтовое хозяйство Сухума страдает от ежедневных отключений электричества

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В Абхазии
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Темы:
Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (12)
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За счет российских средств по программе социально-экономического развития Абхазии с 2015 года в Сухуме было заменено 113 лифтов.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отключения электричества негативно влияют на техническое состояние лифтов, сказал Sputnik Абхазия директор "Абхазлифта" Тимур Чкотуа.

Троллейбусный парк
© Sputnik Илона Хварцкия
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"После отключения и включения электричества некоторые лифты не включаются самостоятельно, приходится выезжать, включать их. Вчера, было около двадцати вызовов после того, как свет появился, и надо сказать, что напряжение было плохое", - подчеркнул он.

По словам директора "Абхазлифта", в первый день отключения электричества 20 февраля поступило три вызова от застрявших в лифтах людей.

"В кабинках есть номера телефонов диспетчерской "Абхазлифта", куда могут набрать люди, если они застряли. Работники в течение 15-20 минут приезжают и помогают людям выбраться из лифта", - добавил он.

Ранее, Тимур Чкотуа сообщал, что в Сухуме необходимо заменить около трехсот лифтов. С 2015 года 113 лифтов в Сухуме были заменены за счет российских средств по программе социально-экономического развития Абхазии.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

Темы:
Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (12)

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