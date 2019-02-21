Место для мусора: как в Абхазии будет решена проблема бытовых отходов

Сария Кварацхелия, Sputnik

Последние месяцы в Абхазии активно обсуждается вопрос строительства полигона бытовых отходов. В декабре 2018 года президент Рауль Хаджимба распорядился об обустройстве такого полигона.

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Как рассказал на пресс-конференции начальник Управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия, в Абхазии еще в 2016 году была разработана Концепция по системе обращения с бытовым мусором. По словам Миквабия, она включает в себя все: мусорные баки, транспортировку и место складирования мусора.

"В конце 2017-начале 2018 года мы завершили первый этап реализации этой концепции. Закупили технику, которую уже распределили по районам. С техникой вопрос решен. Насколько я знаю, она справляется с тем объемом мусора, который сегодня есть", – рассказал Миквабия.

Остается только построить полигон твердых бытовых отходов. Сегодня, по словам Миквабия, ведется исследование участков под ТБО. Рассматривают три варианта: в Гулрыпшском, Очамчырском и Гагрском районах.

"Руководством страны поставлена задача, чтобы максимально быстро разработать документацию, проект и начать работы. Работы заложены теоретически и практически в рамках этого года, частично с инвестпрограммы, частично с республиканского бюджета", – сказал Миквабия.

По его словам, уже должны были начаться предпроектные работы, но они затянулись из-за того, что участки для будущего полигона не исследованы как следует. Пока еще нет экспертизы гидрологов.

"Когда мы изучим и получим заключение гидрологов, тогда мы можем сказать точное место. Сроки изучения истекли вчера. Для начала проектирования нужно порядка двух месяцев. На 2019 год заложено 112 миллионов рублей из инвестпрограммы и республиканского бюджета на строительство полигона", – отметил начальник УКС.

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Полигон будет состоять из шести зон по 12 гектаров каждая. Этого хватит на ближайшие 30 лет.

Как выглядит полигон?

Самой главной проблемой Миквабия назвал недопонимания со стороны населения, которое зачастую путает свалки с полигоном ТБО.

"Мусоросвалки стихийные, там несортированный мусор, это все занимает огромные площади, – объяснил начальник УКС. – А полигон – совершенно другое. И сегодня делать полигон там, где возможно, не всегда согласны местные жители. Кто из жителей хочет у себя полигон для мусора? Это понятное дело. Многие считают, что где мусорная свалка, там всегда антисанитария. Никто естественно не хочет возле себя это сооружение. Но и без него невозможно".

Он также отметил важность строительства полигона в соответствии с нормами. Сооружение обязано отвечать основным требованиям. По проекту, на участке предусмотрены водоотведение, очистные сооружения, фильтрация, дезинфекция и освещение. Отходы должны храниться в изоляции, что обеспечит санитарную безопасность. Удаленность от населенного пункта должна составлять как минимум километр.

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"Конструкция учитывает все процессы, происходящие с мусором во время хранения. Это будет не мусорная свалка. Мы хотим максимально обезвредить отходы. На данном этапе мы пока видим, что самый оптимальный вариант – Гулрыпшский район. Это ориентировочно в районе села Владимировка. Там сегодня существует небольшая мусорная свалка района. Мы бы ее убрали и сделали бы окультуренный полигон. Место достаточно далеко от реки Кодор и от населенного пункта. Но это не окончательный вариант. Все зависит от того, что скажут гидрологи, которые проведут изыскания. Если они скажут, что там строить нельзя, потому что это повлияет на экологию, то мы вынуждены будем искать другое место", – пояснил Игорь Миквабия.

Новый полигон планируют сделать максимально удобным, без рисков для населения и исходя из финансовых возможностей Абхазии. По словам Игоря Миквабия, сегодня население республики не очень охотно платит за вывоз мусора, а если даже платит, то очень мало. И потому вывоз мусора оплачивается в основном из республиканского бюджета.

"И мы должны, конечно, учитывать и этот показатель. Например, предлагали участок в Гагре, но вывозить туда бытовые отходы – затратное дело", – добавил начальник УКС.