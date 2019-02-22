Темное сухумское: как абхазский бизнес справляется с ежедневным блэкаутом

Асмат Цвижба, Sputnik
Дорогое пиво
Отключение света не остановило Сухумский пивзавод. Все работает, лимонады и пиво разливают. Выручает мощный генератор. Но вот "умная" техника не сразу соображает, что происходит с 11:00 до 14:00. Разработчики не предполагали, что ей придется работать в таких условиях.
По словам главного инженера Гиви Зарандия, при скачках электроэнергии и переключении от центрального электричества к резервному программы на устройствах попросту "слетают". Перезапускать их сложно, процесс занимает немало времени.
"Компьютерные программы часто сбиваются, иногда нам даже приходится звонить в Венгрию к специалистам и просить у них помощи", - добавил он.
За три часа без света генератор сжигает около 360 литров топлива.
"Конечно, это намного дороже того, что мы платим за обычное электричество", - пояснил Зарандия.
На качество и количество выпускаемой продукции "пляска света" не влияет. Наоборот, от генератора электричество даже лучше. Вода на заводе из собственной скважины.
Специалисты пивзавода пока что работают с 9:00 до 16:00, но с марта планируют увеличить рабочий день на один час.
"Горячий" обед
Работа в "Новой" столовой на Турбазе закипает с пяти утра. Самое "оживленное" время с 12:30 до 13:30.
По словам администратора Ирины Аршба, без еды никто не остается, но вот отведать "горячего" удается не всем. Мармиты без электричества "сдают" все тепло уже через полчаса после отключения.
"Но во многих других местах есть вообще нечего. Так что приходится есть то, что есть", - невольно каламбурит администратор.
Мрак в зале посетителей не смущает. Их количество не уменьшилось, к обеду заполнены все столы, отметила Ирина.
"В принципе, у нас нет таких продуктов, которые могут испортиться за три часа. Мы приносим все свежее каждый день. Единственный минус в том, что без света еда не всегда подается горячей, нет и горячего чая", - сказала она.
К нашему приходу в популярном обычно "Аппетите" было пусто, хотя свет уже час как дали.
"А потому что самое рабочее время именно то, в которое отключают свет. Люди ведь приходят на обед", – объяснила администратор Марица.
Для маленького заведения генератор - непозволительная роскошь. На него нет денег, да и поставить некуда.
"Куда попало его тоже не поставишь, он же шумный", - жалуется администратор.
Что могут, готовят на маленькой газовой плите, а вот на мучные и печеные блюда клиенты могут не рассчитывать.
"Людей стало намного меньше, естественно. У нас люди вообще перестали приходить, потому что у нас никогда не бывает ничего готового, все готовится под заказ", - объяснила Марица.
По словам администратора, три часа "безработицы" за пару дней сильно подкосили бюджет кафе.
Красота – дорогое удовольствие
Не меньше от отсутствия света страдают салоны красоты. Однако в салоне "New Fantasy" к проблемам со светом в Абхазии подготовились заранее и купили автономный дизель-генератор.
"Нас тогда заранее предупредили о том, что по всей стране будут отключать свет, и мы в экстренном порядке приобрели агрегат. Другого выхода у нас не было", - объяснила владелица салона Нана Анчабадзе.
Запись в салон ведется заранее. График очень плотный и "перенести" клиента на другой день практически невозможно.
"Эти три часа - очень ходовое время. Как правило, у работников государственных структур, офисных работников перерыв с часу до двух, и девушки прибегают на укладки или другие косметические процедуры. Мы не могли их лишить этого", - рассказала директор.
Нана призналась, что "искусственное" электричество обходится салону дорого, но репутация бесценна.
"Вот эти три часа без света мы работаем не за деньги, а ради статуса, так как расход на топливо большой", - добавила она.
Но даже принятые заранее меры не спасают салон от непредвиденных расходов. Скачки электроэнергии приводят к сгоранию дорогущих ламп для маникюра, каждая из которых обходится салону в среднем в 14 тысяч рублей.
"Свой" свет себе могут позволить далеко не все парикмахерские. В салоне "Дуэт" с 11:00 до 14:00 тишина.
"Время очень неудобное. Это не начало рабочего дня и не конец. Люди приходят на перерыв, но мы вынуждены им отказать или даже отменяем записи", – рассказала стилист Шорена Шанава.
Без света в салоне работает только косметолог, парикмахерам и мастерам маникюра приходится ждать "светлого" часа.