Темное сухумское: как абхазский бизнес справляется с ежедневным блэкаутом

С 20 февраля в Абхазии происходит плановое отключение света с 11:00 до 14:00. О том, как в таких условиях работают предприятия, чем будут кормить работников и где записаться на укладку, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Дорогое пиво

Отключение света не остановило Сухумский пивзавод. Все работает, лимонады и пиво разливают. Выручает мощный генератор. Но вот "умная" техника не сразу соображает, что происходит с 11:00 до 14:00. Разработчики не предполагали, что ей придется работать в таких условиях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский пивзавод

По словам главного инженера Гиви Зарандия, при скачках электроэнергии и переключении от центрального электричества к резервному программы на устройствах попросту "слетают". Перезапускать их сложно, процесс занимает немало времени.

"Компьютерные программы часто сбиваются, иногда нам даже приходится звонить в Венгрию к специалистам и просить у них помощи", - добавил он.

За три часа без света генератор сжигает около 360 литров топлива.

"Конечно, это намного дороже того, что мы платим за обычное электричество", - пояснил Зарандия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский пивзавод

На качество и количество выпускаемой продукции "пляска света" не влияет. Наоборот, от генератора электричество даже лучше. Вода на заводе из собственной скважины.

Специалисты пивзавода пока что работают с 9:00 до 16:00, но с марта планируют увеличить рабочий день на один час.

"Горячий" обед

Работа в "Новой" столовой на Турбазе закипает с пяти утра. Самое "оживленное" время с 12:30 до 13:30.

По словам администратора Ирины Аршба, без еды никто не остается, но вот отведать "горячего" удается не всем. Мармиты без электричества "сдают" все тепло уже через полчаса после отключения.

© Sputnik "Новая столовая"

"Но во многих других местах есть вообще нечего. Так что приходится есть то, что есть", - невольно каламбурит администратор.

Мрак в зале посетителей не смущает. Их количество не уменьшилось, к обеду заполнены все столы, отметила Ирина.

© Sputnik "Новая столовая"

"В принципе, у нас нет таких продуктов, которые могут испортиться за три часа. Мы приносим все свежее каждый день. Единственный минус в том, что без света еда не всегда подается горячей, нет и горячего чая", - сказала она.

К нашему приходу в популярном обычно "Аппетите" было пусто, хотя свет уже час как дали.

"А потому что самое рабочее время именно то, в которое отключают свет. Люди ведь приходят на обед", – объяснила администратор Марица.

© Sputnik Кафе "Appetit"

Для маленького заведения генератор - непозволительная роскошь. На него нет денег, да и поставить некуда.

"Куда попало его тоже не поставишь, он же шумный", - жалуется администратор.

Что могут, готовят на маленькой газовой плите, а вот на мучные и печеные блюда клиенты могут не рассчитывать.

© Sputnik Кафе "Appetit"

"Людей стало намного меньше, естественно. У нас люди вообще перестали приходить, потому что у нас никогда не бывает ничего готового, все готовится под заказ", - объяснила Марица.

По словам администратора, три часа "безработицы" за пару дней сильно подкосили бюджет кафе.

Красота – дорогое удовольствие

Не меньше от отсутствия света страдают салоны красоты. Однако в салоне "New Fantasy" к проблемам со светом в Абхазии подготовились заранее и купили автономный дизель-генератор.

"Нас тогда заранее предупредили о том, что по всей стране будут отключать свет, и мы в экстренном порядке приобрели агрегат. Другого выхода у нас не было", - объяснила владелица салона Нана Анчабадзе.

© Sputnik Салон "New Fantasy"

Запись в салон ведется заранее. График очень плотный и "перенести" клиента на другой день практически невозможно.

"Эти три часа - очень ходовое время. Как правило, у работников государственных структур, офисных работников перерыв с часу до двух, и девушки прибегают на укладки или другие косметические процедуры. Мы не могли их лишить этого", - рассказала директор.

Нана призналась, что "искусственное" электричество обходится салону дорого, но репутация бесценна.

"Вот эти три часа без света мы работаем не за деньги, а ради статуса, так как расход на топливо большой", - добавила она.

Но даже принятые заранее меры не спасают салон от непредвиденных расходов. Скачки электроэнергии приводят к сгоранию дорогущих ламп для маникюра, каждая из которых обходится салону в среднем в 14 тысяч рублей.

"Свой" свет себе могут позволить далеко не все парикмахерские. В салоне "Дуэт" с 11:00 до 14:00 тишина.

© Sputnik Салон "Дуэт"

"Время очень неудобное. Это не начало рабочего дня и не конец. Люди приходят на перерыв, но мы вынуждены им отказать или даже отменяем записи", – рассказала стилист Шорена Шанава.

Без света в салоне работает только косметолог, парикмахерам и мастерам маникюра приходится ждать "светлого" часа.