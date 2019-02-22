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"Акации" и "Грады" защитили побережье Абхазии от десанта условного противника

© Sputnik / Саид Царнаев
В Абхазии
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В ротных тактических учениях на черноморском побережье Абхазии участвовали около тысячи военнослужащих.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Российские военные в Абхазии провели учения по защите от атак надводных военных судов и морского десанта условного противника, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На первом этапе учения подразделения базы совершили 100-километровые марши на штатной технике. В ходе движения личный состав отработал действия по отражению воздушных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника", — сказал Астафьев.

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Учения включали в себя  боевые стрельбы из новейших бронетранспортеров БТР-82АМ, самоходных артиллерийских орудий "Акация" и реактивных систем залпового огня "Град".

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Главной целью учений было совершенствование командных навыков офицеров и слаженности действий подразделений при обороне во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями на морском побережье и уничтожении мишеней, имитирующих морской десант противника.

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Теги:
ЮВО


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