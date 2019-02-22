"Сделано в Абхазии": в Очамчыре откроют завод по выпуску энергооборудования

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии построят уникальный завод энергетического оборудования, заявил на пресс-конференции в Sputnik председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Завод планируют открыть в Очамчырском районе на территории бывшего эфиромасличного завода. Сейчас идет ремонт помещения. Производство автономных электростанций планируют запустить примерно к концу года.

"В рамках нашего плана по развитию восточной части Абхазии мы будем презентовать три мегапроекта в течение этого года. Один из них – завод, который будет строиться в Очамчыре. Впервые будет производиться и поставляться за пределы Абхазии продукция, на которой будет написано "Сделано в Абхазии", – рассказал Вахтанг Пипия.

Завод, как рассказал инвестор, генеральный директор компании "СИНОТОРГ" Александр Хилькевич, будет выпускать автономные установки для производства электроэнергии. Это малые гидроэлектростанции, ветровые и солнечные.

"Самое важное, что мы будем делать – энергонакопление. У нас есть изделия, которые позволяют полученный извне один киловатт умножить в десять раз и произвести в общей сложности девять киловатт. Энергобаланс республики можно увеличить без использования огромных генерирующих мощностей. Сегодня по этому пути идет весь мир", – рассказал технический директор компании "СИНОТОРГ" Сергей Ткачев.

Он отметил, что сегодня для Абхазии актуально развитие собственной автономной энергетики, так как республика самостоятельно не может построить ГЭС и АЭС.

Марколия: нам необходимы альтернативные источники электроэнергии>>

"Ресурсов для производства собственной электроэнергии у республики нет. И потому приходится покупать ее. Мы все зависим от солнечной энергии. Мы находимся здесь уже два дня, и я вижу тот дисбаланс, который происходит, когда отключают электроэнергию. Вы все ощущаете дискомфорт. Хотел бы сказать, что основная цель – развитие в вашей республики собственной генерации. Кроме комфортности – это еще и экономическая, и энергетическая безопасность. Республика солнечная, и сегодня актуально развивать здесь данное направление", – отметил Ткачев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Басария рассказал о том, что ждет энергосистему Абхазии: приятного мало

По словам генерального директора Александра Хилькевича, открытие завода будет экономически выгодно для Абхазии. Это не только дополнительные рабочие места и деньги в бюджет, но и имидж. Впервые республика выходит на международный рынок с брендом "Сделано в Абхазии". Продукцию хотят экспортировать в Сирию.

"Почему мы выбрали именно Абхазию? У нас есть производство таких же изделий и в Калужской области. Но рынок потребления этих изделий не широк. Мы ориентируемся на экспорт и потому Абхазия территориально расположена удобно для экспорта. Второе - есть взаимопонимание с правительством Абхазии", – добавил Хилькевич.

Одним нажатием: как запускали Сухумскую ГЭС>>

На заводе в Очамчыре рассчитывают трудоустроить как минимум 250 человек. По словам Вахтанга Пипия, приоритет будет у местных жителей. Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 45 тысяч рублей в месяц.