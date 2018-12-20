Одним нажатием: как запускали Сухумскую ГЭС

Сухумская ГЭС была построена в 1936 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии на ее территории велись ожесточенные бои, а после боевых действий пришла в упадок, часть имущества была разворована, часть со временем пришла в негодность.

Капитальный ремонт станции начался в 2012 году за счет частный инвестиций. По словам технического директора этого объекта Резо Зантария, мощность станции составляет 19, 6 МВт. Это позволяет поддерживать напряжение в энергосистеме Сухума и ее района. В пиковые часы она может поднимать напряжение в сети примерно на 8-10 вольт.

Право запуска новой гидроэлектростанции Абхазии предоставили главе государства Раулю Хаджимба. Президент отметил, что станция соответствует современным требованиям.

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Сухумская ГЭС была построена в 1936 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии на ее территории велись ожесточенные бои, а после боевых действий пришла в упадок, часть имущества была разворована, часть со временем пришла в негодность.

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