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Накопить и поделиться: инвестор рассказал о проекте завода энергооборудования в Очамчыре

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Пресс-конференция, посвященная строительству завода по производству энергооборудования в Очамчыре, состоялась в Sputnik в пятницу 22 февраля.

В Очамчырском районе планируют открыть завод энергетического оборудования.

"Мы находимся здесь уже два дня, и я вижу тот дисбаланс, который происходит, когда отключают электроэнергию. Вы все ощущаете дискомфорт. Хотел бы сказать, что основная цель – развитие в вашей республики собственной генерации. Кроме комфортности – это еще и экономическая, и энергетическая безопасность. Республика солнечная, и сегодня актуально развивать здесь данное направление", – рассказал технический директор инвесторской компании "СИНОТОРГ"  Сергей Ткачев.

Завод планируют открыть в Очамчырском районе на территории бывшего эфиромасличного завода. Сейчас идет ремонт помещения. Производство автономных электростанций планируют запустить примерно к концу года.

"Сделано в Абхазии": в Очамчыре откроют завод по выпуску энергооборудования>>

Завод рассчитан более чем на 250 рабочих мест. Средняя заработная плата 45 тысяч рублей.

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Теги:
Альтернативные виды энергии


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