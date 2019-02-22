Абхазские СМИ получили свой официальный праздничный, но рабочий день

СУХУМ, 22 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" на заседании в пятницу 22 февраля.

"Хотим начать с приятного, с утверждения Дня средств массовой информации. У нас такой праздник существует, но он не утвержден Парламентом, если вы согласитесь, мы внесем его в число праздничных дней", - сказал спикер Парламента Валерий Кварчия.

Депутат Левон Галустян уточнил, что речь идет о том, чтобы 27 февраля отмечать День работников средств массовой информации Абхазии.

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"Могу вам сообщить, что такая идея была давно, прошу поддержать данную инициативу именно сейчас, когда республика готовится отметить знаменательную дату, одна из них вчера отмечалась, это день рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа, с именем которого связана первая национальная газета "Апсны". 27 февраля будет отмечаться столетие выхода газеты", - подчеркнул Галустян.

Он сообщил, что указом президента создана государственная комиссия, которая занимается подготовкой торжественных мероприятий.

"Если мы примем решение об объявлении праздничным рабочим днем День работников СМИ, то мы утвердим значимость для нашей истории такого события, как день выхода национальной газеты", - сказал депутат.

Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба напомнил, что профессиональный праздник работников СМИ был установлен в 2001 году президентом Абхазии, однако до сегодняшнего дня не был утвержден Народным собранием.

Депутаты приняли законопроект в первом и во втором окончательном чтении.

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"Апсны" — общественно-политическая газета на абхазском языке. Газета издается в Абхазии с 1919 года. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. Газета "Аԥсны" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны капшь" (Красная Абхазия).