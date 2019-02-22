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Парламент Абхазии не создал комиссию по вопросам добычи нефти

CC0
В Абхазии
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Темы:
Добыча нефти в Абхазии (8)
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Депутаты Парламента Абхазии рассмотрели постановление "О создании комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии" в пятницу 22 февраля.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. После двухчасовой дискуссии депутаты Парламента Абхазии не приняли обе версии постановления о создании комиссии по изучению вопроса добычи нефти на территории Абхазии на сессии в пятницу 22 февраля.

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Согласно  одному варианту, Кабмину рекомендовалось приостановить все работы по геологическому изучению, разработке и добыче углеводородного сырья компании "АпсныОйл". В другом варианте этого пункта не было.

Ни одна версия  постановлений не набрала достаточного для принятия решения количества голосов. По инициативе спикера Народного Собрания Валерия Кварчия, рассмотрение вопроса было перенесено на понедельник 25 февраля. На этот же день отложили и обсуждение законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". 

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В мае 2014 года правительство предоставило право компании "АпсныОйл" на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территориях Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в восточной части акватории Черного моря у берегов Абхазии. В марте 2018 года "АпсныОйл" продлили действие соглашения, так как компания не уложилась в отведенные сроки.

Темы:
Добыча нефти в Абхазии (8)

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Теги:
Народное собрание Абхазии, нефть


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