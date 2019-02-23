Цахнакия: единственный способ профилактики инфекционных заболеваний - вакцинация

Вопрос иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок населения Абхазии обсудили на совещании в Минздраве 22 февраля.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. За 2018 год количество привитых детей от разных заболеваний – всего 10 тысяч 37 человек, однако эта цифра ниже необходимой нормы как минимум в два раза, сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на совещании 22 февраля. Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.

"Основная причина такого положения вещей – отказ родителей от вакцинации, препятствия со стороны сотрудников системы образования, пропаганда антипрививочного движения в электронных СМИ и на телевидении", - отметил Цахнакия.

По его словам, национальный календарь профилактических прививок должен выполняться на более высоком уровне.

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"Это даст нам возможность значительно снизить риски вспышек целого ряда опасных заболеваний, в том числе и вирусной этиологии. Вакцинация – это единственный эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний", - подчеркнул Тамаз Цахнакия.

По итогам совещания министр дал указания усилить санитарно-просветительскую деятельность с привлечением средств массовой информации, совместную работу с представителями Министерства образования, а также с педагогическим составом и родительскими комитетами учебных учреждений страны.

"Кроме того, согласно общему мнению собравшихся медиков, принято решение разработать и утвердить новые клинические протоколы о медицинских отводах в проведении плановых вакцинаций, а также внести соответствующие предложения о законодательном закреплении понятия "обязательной иммунизации" в Народное Собрание Абхазии", - говорится в сообщении.

Также медики отметили, что всплеск сезонного ОРВИ и гриппа в республике связан с низким охватом вакцинации против этих инфекций.

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Как отмечают специалисты, в марте вполне вероятна повторная вспышка вируса, для чего Минздрав Абхазии заблаговременно закупил противовирусные препараты.