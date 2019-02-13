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Скорик о кори: свиной грипп - мелочь по сравнению с тем, что на нас надвигается

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Темы:
Вакцинация: за и против (23)
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О ситуации с корью в Абхазии, чем опасно это заболевание, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

В Абхазии многие родители настроены против вакцинации, хотя прививка от кори самая безопасная и доступная, отметила Скорик в беседе на радио.

"Вакцинация от кори делается двукратно, детям в один год и в шесть лет. В настоящее время в Абхазии слышны антивакцинальные настроения. Я лично смотрела график тех детей, которые должны быть вакцинированы еще перед поступлением в школу. Родители сетуют на то, что сейчас свиной грипп, это все мелочи по сравнению с тем заболеванием, которое надвигается на нас. Вакцина от кори самая безопасная, самая эффективная. Всемирная организация здравоохранения в 2001 году приняла программу искоренения кори по всему миру, чтобы дети от кори не умирали. Заболеваемость стопроцентная при контакте с больным человеком. Носителем или источником заболевания является только человек, ни окружающая среда и ни что иное", - сказала Скорик.    

С начала 2019 года в Абхазии зарегистрировано 20 случаев заболевания корью, сообщила на радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Вакцинация
© Sputnik Леон Гуния
Вакцинация
Темы:
Вакцинация: за и против (23)

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