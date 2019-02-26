Образование, здоровье и новые партнеры: фонд "Апсны" подвел итоги работы

Международный фонд "Апсны" в 2019 году отмечает свое четырехлетие. О главных направлениях работы фонда, результатах четырехлетней деятельности и планах на будущее читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Образование и здравоохранение

Отчетная пресс-конференция об итогах четырехлетней деятельности фонда "Апсны" началась с цифр. По словам директора фонда Сенера Гогуа, за все время существования фонд потратил на благотворительные и внеплановые проекты более 50 миллионов рублей. На сегодняшний день фонд осуществляет восемь постоянных проектов на всей территории Абхазии.

"Работа над существующими проектами в 2019 году обязательно будет продолжаться. В следующем году мы планируем, что расходный бюджет фонда составит около 10 миллионов рублей. Есть надежда, что сумма будет большей, но меньше она точно не станет", - сказал Гогуа.

Первый и главный проект фонда "Ани амаалыкьи", который направлен на поддержку молодых семей и уход за новорожденными. Уже несколько лет фонд предоставляет семьям, имеющим ребенка до восьми месяцев, материнский пакет, в который входят необходимые гигиенические средства. За четыре года набор получили 2886 семей, на него было потрачено более семи миллионов рублей.

Проект "Апеипш" также направлен на поддержку семей, приоритетно многодетных.

"Нуждающимся семьям оказывается материальная помощь в виде необходимых каждой отдельной семье предметов техники, мебели и других предметов быта", – объяснила член правления фонда Сабина Бутба.

В рамках этого проекта фонд оказал помощь 28 многодетным малоимущим семьям из Сухума, Ткуарчала, Очамчыры, Гагры, Гала, а также сел Джал, Кындыг, Гуп, Члоу, Дранда, Мгудзырхуа, Блабырхуа и многих других.

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Ежегодно фонд "Апсны" помогает детям из малоимущих семей с приобретением канцелярских товаров к школе. Школьникам покупают необходимые одежду. За четыре года проект "Агуразра" помог 162 школьникам.

Большое внимание фонд уделяет инновационному развитию и компьютерной грамотности среди населения Абхазии. 988 тысяч рублей было потрачено на компьютерное оснащение районных, сельских и городских школ и образовательных учреждений. Всего было выделено 35 компьютеров, 7 принтеров и один DVD-плеер. Дети из районных школ также получили возможность бесплатно посещать спектакли Абхазского драматического театра. С 2016 года зрителями Абхазского драматического театра стали 540 детей.

Один из самых интересных проектов, запущенный еще в 2016 году, "Акуранцыра".

"Этот проект посвящен нашим долгожителям. Они являются неотъемлемой частью нашей истории, ее традиций и обычаев. Несмотря на возраст и все сложности, которые выпали на их долю, они сохранили силу духа и веру в добро. Данный проект - это наше внимание и дань уважения к нашим старшим", - добавила Бутба.

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Сотрудники фонда с подарками навестили абхазских долгожителей. Первой из них стала 116-летняя Нуца Думава из села Мыку. Фонд даже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса на регистрацию абхазской долгожительницы, как самого пожилого жителя земли.

Особый акцент фонд делает на помощь в лечении детей с детским церебральным параличом. "Апсны" оказал финансовую помощь и технически обеспечил детские реабилитационные центры Сухума, Ткуарчала, Гала, Очамчыры и Гудауты, а также организовал приезд врачей-педиатров из Армении. За один раз специалисты осмотрели около 300 детей Абхазии. Это один из самых дорогостоящих проектов фонда, за четыре года на здравоохранение из бюджета фонда было потрачено более пяти миллионов рублей.

"После войны у нас практически не было специалистов-реабилитологов. Наш центр стал выполнять реабилитационную функцию во многом благодаря фонду "Апсны", потому что они помогли государству послать на обучение первую группу наших специалистов, которые не были знакомы с этой профессией. Более того, к нам постоянно приезжают специалисты, которые помогают совершенствовать знания. Нам даже оказывают помощь в элементарных средствах – костыли, специальная обувь, препараты. Это конкретная помощь тем детям, у которых уже есть результаты", - рассказала директор Республиканского реабилитационного центра Лиана Эмухвари.

Внешние связи

Фонд "Апсны" ежегодно расширяет свои связи за рубежом. Руководитель и сотрудники организации отправлялись в рабочие командировки в города России, а также на Северный Кипр, в Египет, Иорданию, Армению, Бельгию, Китай, Турцию, Испанию и Германию в целях пропаганды имиджа Абхазии, установления двусторонних взаимоотношений и посещения мест проживания абхазской диаспоры.

По словам Сенера Гогуа, в 2019 году фонд планирует поддерживать налаженные связи, а также установить двусторонние отношения с Белоруссией, Казахстаном, а также Сирийской Арабской Республикой.

"То, что Сирия признала суверенитет нашей республики, дает нам большие возможности для развития. До конца марта 2019 года мы планируем отправить первую делегацию с рабочим визитом в Сирию, чтобы наладить социально-экономические отношения", - сказал он.

Общественная организация Международный фонд "Апсны" была организована 12 февраля 2015 года. Директор фонда — Сенер Гогуа. Организация позиционирует себя как фонд, объединяющий народ Абхазии.