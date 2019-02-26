Часть Абхазии будет обеспечена электроэнергией из России

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Правительство Абхазии заключило договор с Россией о поставке электроэнергии в республику с 27 февраля в связи с критической ситуацией на станции ИнгурГЭС, сообщил Sputnik премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.
"С 9:00 утра 27 февраля мы будем получать переток. Российским электричеством будут обеспечены Гудаута, Гагра и часть Сухума, остальная часть Абхазии по-прежнему будет получать свет от ИнгурГЭСа. Это сократит давление на ИнгурГЭС и поможет восстановлению уровня воды. Качество света, безусловно, улучшится", - объяснил премьер-министр.
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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина, высота которой 272 метра, и водохранилище, вместимостью более одного миллиарда кубометров воды — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.