Часть Абхазии будет обеспечена электроэнергией из России

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Правительство Абхазии заключило договор с Россией о поставке электроэнергии в республику с 27 февраля в связи с критической ситуацией на станции ИнгурГЭС, сообщил Sputnik премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"С 9:00 утра 27 февраля мы будем получать переток. Российским электричеством будут обеспечены Гудаута, Гагра и часть Сухума, остальная часть Абхазии по-прежнему будет получать свет от ИнгурГЭСа. Это сократит давление на ИнгурГЭС и поможет восстановлению уровня воды. Качество света, безусловно, улучшится", - объяснил премьер-министр.

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Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля. К 25 февраля уровень воды в Джварском водохранилище составлял 428 метров над уровнем моря, приток воды в Джварское водохранилище - 25 кубометров в секунду.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина, высота которой 272 метра, и водохранилище, вместимостью более одного миллиарда кубометров воды — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.