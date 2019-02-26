"Черноморэнерго": с 27 февраля отключения света прекратятся на всей территории Абхазии

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. По договоренности с российской стороной, переток электроэнергии в Республику Абхазия ожидается завтра 27 февраля с 09:00, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

"В случае соблюдения данной договоренности с 27 февраля отключения электроэнергии прекращаются по всей территории Республики Абхазии", - подчеркивается в сообщении.

© Sputnik / Александр Кряжев Часть Абхазии будет обеспечена электроэнергией из России

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля. К 25 февраля уровень воды в Джварском водохранилище составлял 428 метров над уровнем моря, приток воды в Джварское водохранилище - 25 кубометров в секунду.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина, высота которой 272 метра, и водохранилище, вместимостью более одного миллиарда кубометров воды — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.