Настоящие "Дары Абхазии": какие продукты представлены на выставке в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга Татьяна Томилова спрашивает: Хотела бы уточнить, в Екатеринбурге сейчас проходит выставка-продажа "Дары Абхазии", действительно ли продукция из Абхазии или опять мошенники?

Бадрак Авидзба, Sputnik: С этим вопросом мы обратились к торговому представителю Абхазии в России Олегу Барциц.

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"Как известно, Торговый дом "Абхазия" в свое время был открыт на площадке Евразийского делового союза в сотрудничестве с большим торговым кластером "Фуд Сити". В силу того, что Евразийская торговая площадка переживает определенный период трансформации, был сделан акцент на активизацию в регионах", - подчеркнул Барциц.

Он добавил, что торговое представительство Абхазии несколько раз пресекало деятельность недобросовестных предпринимателей, которые пытались контрафактную продукцию выдавать за продукцию абхазских производителей.

"В связи с этим нами был выбран оператор "Региональные ярмарки", активность его в основном сосредоточена в регионах. Эта компания представляет в субъектах Российской Федерации серьезный спектр сельскохозяйственной, фермерской продукции из многих регионов России. В качестве сегмента присутствует наш бренд "Дары Абхазии", который мы позволили им использовать в своей деятельности", - сказал он.

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В Екатеринбурге представлена продукция немногих производителей из Абхазии, которые вне зависимости от сезонного фактора пытаются остаться на рынке, отметил Барциц.

"Это, в частности, продукция нескольких фермерских хозяйств, а также аджика, специи, джемы, варенья, повидла, маринованные овощи, различные подливы, соусы и так далее. Весь этот аутентичный спектр произведен в Абхазии", - сказал он.

Выставка проходит по адресу Екатеринбург, улица Куйбышева, 44 (ЦМТЕ).

"Хотелось бы отметить и недостатки - крайне узок и скуден перечень производимых товаров тех, кто хочет представить свою продукцию в это межсезонье. Конечно, это не может не огорчать, и, пользуясь случаем, хочу напомнить, что самая главная задача – увеличивать количество производств, хозяйств, компаний, которые могут производить качественную продукцию, талантливо представлять ее. Нам нужно расширять спектр существующей продукции, которую мы можем представлять с достоинством на внешних рынках, прежде всего в Российской Федерации", - резюмировал Олег Барциц.

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