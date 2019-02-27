Есть ли свет в конце тоннеля: проблемы абхазской энергосистемы

О том, какие проблемы существуют в энергосистеме Абхазии, почему были неизбежны ежедневные отключения света в республике, по каким причинам задержался переток из России, кто платит за переток и почему в Абхазии запрещен майнинг, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция с гендиректором РУП "Черноморэнерго" Асланом Басария началась с обсуждения злободневного вопроса – ежедневных отключений электричества, которые начались 20 февраля. Ровно неделю жители Абхазии каждый день на три часа оставались без света и тепла.

Отключения вызваны низким уровнем воды в Джварском водохранилище. По подсчетам Басария, сегодня дефицит электроэнергии в Абхазии составляет порядка 70 миллионов киловатт-часов.

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"Самое пиковое, самое основное потребление электричества на территории Абхазии приходится на промежуток с 8 до 11 часов вечера. Вечером, как мы понимаем, все после работы попадают домой. И это самое неудобное время для наших потребителей. Мы это понимаем. Очень часто звучал вопрос: почему мы не отключаем в ночное время? В ночное время фактически ИнгруГЭС не работает. То есть там порядка 50-60 мегаватт выработки. При этом потребление достаточно низкое в ночное время. То есть это не дало бы того эффекта, который мы планировали получить", – пояснил гендиректор РУП "Черноморэнерго".

В Абхазии уже был опыт веерных отключений, но этот вариант отпал из-за того, что с веерными отключениями связаны частые поломки на подстанциях или трансформаторах.

"Здесь вопрос аварийности. В случае отключения электроэнергии на два часа и включения, к большому сожалению, во всех слабых местах энергосистемы могут случаться поломки. Если бы были веерные отключения, то поломок было бы в разы больше, и наши абоненты сидели бы без электричества не три часа, а гораздо больше. Первый момент, почему такое время было выбрано, чтобы в случае поломок мы могли оперативно устранять их днем. Второй момент, одним махом экономилось большое количество электроэнергии", – добавил Басария.

Проблему решили лишь 27 февраля, когда был налажен переток из России. Теперь часть Абхазии подпитывается электроэнергией из России, а другая часть – с ИнгурГЭС.

"Мы ожидали переток с 10 февраля 2019 года. Но, к сожалению, получили только с 27 февраля. Технически это происходит так: есть высоковольтная линия на Псоу, которая состыковывается с энергосистемой Российской Федерации. В России фактически прямо за границей есть подстанция "Псоу", и естественно оттуда мы получаем переток. Подстанция "Бзыбь" снабжает Гагрский район и половину Гудаутского района, она вся переведена на российскую электроэнергию. Остальная часть Абхазии снабжается из той генерации, которая у нас существует", – объяснил гендиректор "Черноморэнерго".

Плата за российский свет будет осуществляться в рамках помощи, которую Россия оказывает Абхазии.

Майнинг преткновения

На прошедшей 22 февраля сессии Парламента Абхазии депутаты заявили о необходимости проверки деятельности РУП "Черноморэнерго".

"Вообще, мне кажется, что наших парламентариев, которые инициировали проверки "Черноморэнерго", стимулировала тема майнинга. Но в рамках этого запрета майнинга, думаю, что они разберутся со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Мы очень ждем этого расследования. И очень надеемся на объективность, без политизации. Я положительно отношусь к тому, что наконец-то, за 25 лет депутаты Парламента Абхазии решили все-таки разобраться в тех проблемах, которые есть в энергосистеме Абхазии", – заявил Аслан Басария.

Майнинговые фермы были запрещены в Абхазии еще в конце 2018 года. Аслан Басария объяснил, что майнинг в экономическом плане – выгодная отрасль. За весь период времени, что работали майнингфермы, за потребленную электроэнергию было начислено 52 миллиона 982 тысячи рублей и оплачено 19 миллионов 695 тысяч рублей.

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Но сегодня у абхазской энергоотрасли нет технических возможностей для развития этого вида деятельности.

"Есть ли у нас возможность и есть ли у нас мощности для того, чтобы предоставлять электроэнергию для этого вида деятельности? Мы ни в коем случае не являемся людьми, которые архаичны в решении этого вопроса. Конечно, есть новые технологии, системы блокчейн. Мы все это понимаем, мы все это осознаем. И тем не менее есть существующие реалии. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что у нас нехватка электроэнергии", – пояснил гендиректор "Черноморэнерго".

По подсчетам Басария, если все майнингфермы работают в течение года в режиме нон-стоп, то суммарное количество энергии, которое они забирают, составляет порядка 70 миллионов киловатт-часов.

"На сегодняшний день дефицит электроэнергии в Абхазии составляет – 70 миллионов киловатт-часов. Есть ли у нас возможность именно со стороны энергетической безопасности? – задается вопросом Басария. – Энергетическая безопасность для меня, как для гражданина, в первую очередь заключается в том, чтобы подать электроэнергию обычному потребителю. То есть всем нам домой, для того чтобы было тепло и был свет. Понятно, что майнинг - это тот вид деятельности, который расходует большое количество электроэнергии. И мы не против, чтобы люди зарабатывали,но если эта электроэнергия есть".

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Есть ли выход?

Сегодня абхазская энергосистема переживает не лучшие времена. По словам Аслана Басария, проблемы создает и то, что многие абоненты не платят за потребленные киловатты.

"Когда мы говорим про общую собираемость, речь идет о том, что это физические и юридические лица. По юридическим лицам обычная собираемость – 80-85 %. С ними нам проще, потому что количественно их меньше как абонентов", – констатировал Аслан Басария.

Основные проблемы, как отметил гендиректор "Черноморэнерго", возникают с физическими лицами. Сегодня в Абхазии зарегистрировано около 104 тысяч абонентов, подключенных к энергосистеме. Но очень многие не платят за свет. Задолженность со стороны абонентов за один год составляет около 250 миллионов рублей.

"За четыре года – это миллиард рублей. Я думаю, что каждый обыватель при наличии 250 миллионов рублей увидел бы воочию результаты работы в энергосистеме", – отметил Басария.

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Для того чтобы выйти из кризиса по схеме развития абхазской электроэнергетики до 2026 года, необходимо порядка 20 миллиардов рублей.

"Сколько необходимо для развития энергосистемы? У нас все это давным-давно посчитано как по высокой стороне, так и по низкой стороне. По высокой стороне необходимо порядка 11 миллиардов рублей. В документе расписаны все мероприятия, технический подход, с учетом роста нагрузок, с учетом тех территорий, которые у нас динамично развиваются, с учетом строительства новых магистральных линий, новых подстанций, увеличения мощности существующих подстанций. Что касается низкой стороны – распределительные сети, приборы учета – это порядка восьми или девяти миллиардов рублей на всю Абхазию. Но мы говорим об идеальной энергосистеме. Мы не говорим о том, что эти деньги нужны сразу", – добавил Аслан Басария.