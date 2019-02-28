Внеплановая проверка по расходованию госучреждениями ГСМ пройдет в Абхазии

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. По поручению премьер-министра республики назначена внеплановая проверка всех центральных органов госуправления в части правильности учета расходов на приобретение ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.), сказал министр финансов Абхазии Джансух Нанба в четверг 28 февраля.

"По предварительным данным, выявлены серьезные нарушения. Более подробная информация будет по завершении этих мероприятий, но в целом можно сказать, что дисциплина в части расходования и учета ГСМ оставляет желать лучшего", - подчеркнул Нанба и добавил, что нормативно-правовой акт о нормировании расходов на ГСМ вступил в силу с 1 января 2019 года.

Нанба отметил, что речь также идет об отсутствии путевых листов и обоснованности расходования ГСМ, когда их используют в личных целях.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба считает, что контрольно-ревизионное управление должно уделять больше внимания проверке расходования бюджетных средств и быть одним из орудий Минфина.

"Есть и другой вопрос (для контрольно-ревизионного управления - ред.) о попадании средств во внебюджетные фонды. Мы анализировали работу Дорожного фонда, куда попадают средства от ГАИ и реализации ГСМ. Мы видим несоответствие между тем, что перечислили эти организации, и тем, что зачислено на счета фонда. За всем этим КРУ должно четко следить и проверять", - сказал Бганба.

Хварцкия о бюджете Дорожного фонда на 2019 год: будем довольствоваться тем, что есть>>

За 2018 год, по примерным данным Нанба, все организации, финансирующиеся из республиканского бюджета страны, израсходовали горюче-смазочные материалы на сумму примерно 50 миллионов рублей.