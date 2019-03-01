Механический сбор мраморного клопа в Абхазии начнется 4 марта

Министерство сельского хозяйства Абхазии проводит совещание с российскими коллегами, которое посвящено борьбе с вредителями, подготовке к весенним полевым работам и развитию садоводства.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Механический сбор коричневого мраморного клопа начнется с 4 марта, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на совещании с российскими коллегами в пятницу 1 марта.

© Sputnik Бадри Есиава Выкуп за клопа: Минсельхоз потратит семь миллионов рублей на борьбу с вредителем

"Механический сбор мраморного клопа начнется в трех районах Абхазии - Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах, где вредитель наиболее распространен", - добавил он.

О мероприятиях по механическому сбору мраморного клопа в других районах республики объявят 10 марта.

После механического сбора планируется провести химическую обработку. На эти цели у Минсельхоза есть 30 тракторных опрыскивателей в районах Абхазии, также есть ранцевые опрыскиватели, с помощью которых клоп будет уничтожаться.

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27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению.

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Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей. В свою очередь Министерство финансов республики должно обеспечить финансирование мероприятий, направленных на оплату и организацию приема мраморного клопа. Для этого в бюджете Минсельхоза Абхазии на 2019 год заложено семь миллионов рублей.