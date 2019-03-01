Мраморный клоп и садоводство: что обсуждали Минсельхоз Абхазии и России

О том, как будет организована работа по борьбе с мраморными клопами в Абхазии в 2019 году, что нужно сделать для развития фруктовых плантаций и как бороться с болезнями ореховых деревьев, обсудил Минсельхоз республики с коллегами из России.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Борьба продолжится

Первой темой обсуждения в ходе совещания стала борьба с коричневым мраморным клопом в республике. Министр сельского хозяйства Амиран Какалия рассказал, что слаженная работа, направленная на уничтожение вредителя в 2018 году дала положительные результаты. Благодаря механическому сбору мраморного клопа, и химической обработке удалось значительно сократить его популяцию, подчеркнул министр.

Амиран Какалия отметил, что планируется продолжить эту работу в 2019 году, и уже 4 марта в трех районах Абхазии - Галском, Ткуарчалском и Очамчырском начнется механический сбор вредителя, и по мере необходимости с 10 марта в других районах республики.

Согласно принятому решению Кабмина Абхазии, за каждый килограмм пойманного клопа людям будут выплачивать по одной тысячи рублей, на эти цели выделено семь миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Россельхозцентр" готов оказать помощь в лечении ореховых насаждений в Абхазии

"Для проведение мероприятий для борьбы с мраморным клопом мы будем привлекать нашу молодежь, волонтеров, будет объявлен конкурс и будут разыгрываться различные призы. На следующей неделе мы будем выезжать в районы, у нас помимо мраморного клопа большая проблема с орехом фундуком, в прошлом году, мы не смогли защитить орех и в результате потери составили более 80%. Нам необходимы препараты на лечение ореха фундука", - подчеркнул он.

Годовой бюджет более десяти тысяч семей зависит от ореха фундука, уже 10 марта ожидается поступление лекарственных препаратов из России, после чего будет начат процесс лечения ореха фундука, заметил Амиран Какалия.

После механического сбора планируется провести химическую обработку. На эти цели у Минсельхоза есть 30 тракторных опрыскивателей в районах Абхазии, также есть ранцевые опрыскиватели, с помощью которых клоп будет уничтожаться.

"Будет создано более 300 рабочих групп в районах, они будут оснащены ранцевыми опрыскивателями в количестве более ста штук", - сказал Какалия.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов отметил, что доложит руководству Минсельхоза о решении начать механический сбор клопа в Абхазии.

"Это очень серьезный враг, и я надеюсь, что то, о чем вы сегодня доложили, позволит нам минимизировать риски расширения ареала и минимизировать риски уничтожения урожая. Я надеюсь, что комплексный план борьбы с мраморным клопом будет выполнен в полном объеме", - подчеркнул Некрасов.

Он сообщил, что по инициативе министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева в правительстве России прорабатывается вопрос по выделению дополнительных средств на борьбу с мраморным клопом.

"Я заверю наше руководство, здесь под вашим руководством делаются все необходимые шаги и принимаются все меры, что позволяет говорить о том, что система налажена", - сказал он.

Глава Галского района Тимур Надарая рассказал, что работа, которая была направлена на уничтожение мраморного клопа и других вредителей, дала хороший результат.

"Мы отмечаем резкое сокращение мраморного клопа в районе, популяция уменьшилась почти на 40% по нашим оценкам. Но вред, который он принес, остался, потому что вредитель распространил грибковые заболевания на ореховые насаждения и другие культуры", - подчеркнул Надарая.

В Галском районе уже начата работа по уничтожению мраморного клопа. "У нас организовано сто бригад, мы смогли какой-то запас химикатов, которые получили в прошлом году, сохранить для того, чтобы каждой семье выдали по 50 грамм химикатов, чтобы они сейчас начали опрыскивать. Мы уже начали обработку, говорят что чуть рано, но лучше рано чем опоздать. Люди уже опрыскивают насаждения, чтобы лишить клопа среды питания", - отметил глава района.

При этом он отметил, что многие люди используют химические средства для уничтожения клопов в своих домах, чего делать нельзя по соображениям безопасности.

Поддержать садоводство

Следующее, что обсудили на совещании, было оказание помощи развитию садоводства в Абхазии. Министр сельского хозяйства Абхазии отметил, что помощь оказывалась в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии 2010-2012 годов, и Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2012-2013 годы.

"В программу была включена закладка многолетних культур. В целях осуществления этой программы, Минсельхоз Абхазии заключил контракт в 2011 году c НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии по закладке садов по всем районам", - сказал министр.

В 2013 году в продолжении начатой программы был заключен контракт, который предусматривал закладку садов многолетних культур и уход за насаждениями.

"Закладка садов производилась на участках во всех районах, заявки на включение в программу от жителей принимались как в Минсельхозе, так и в НИИ сельского хозяйства. Районные администрации предоставили НИИ свои земли сроком на 25 лет", - подчеркнул Какалия.

В районах республики было создано 57 рабочих групп, на постоянной работе было задействовано более 350 человек, а также по временным трудовым договорам было привлечено около 900 человек.

"Это программа позволила поднять занятость сельского населения во всех районах республики. Объем выполненных работ с 2011 года по 2014 год составил более 516 миллионов рублей, в том числе на зарплаты было направлено 195 миллионов рублей", - отметил он.

В 2014 году работы на фруктовых плантациях были остановлены.

"После приостановления финансирования со стороны России, выплаты работникам осуществляло правительство Абхазии, так как крестьяне не дополучили деньги. Мы заложили питомник в Ткуарчалском районе, но с 2014 года он не финансируется", - отметил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства АНА Лесик Айба.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует реальная возможность реанимировать питомник в Ткуарчале, но бюджет института не осилит этой ноши без помощи со стороны России.

Задолженность перед работниками на 1 января 2019 года составляет более 12 миллионов рублей, по словам министра сельского хозяйства республики.

"Все мы хорошо знаем, что люди уезжают из сел, нужно сделать так, чтобы они верили в будущее в селе. Для этого была создана эта программа в 2011 году, в первую очередь мы поставили вопрос о том, что, не имея научно-производственного питомника, развивать многолетние культуры нецелесообразно", - заметил Айба.

Специалист уверен, что необходимо вернуться к работам по развитию фруктовых насаждений в Абхазии, так как продовольственное обеспечение - одно из самых важных направлений для государства.

В Абхазии есть все условия для того, чтобы выращивать экзотические виды фруктов в больших масштабах.

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Заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Дмитрий Штундюк отметил, что российская сторона готова оказывать поддержку развитию сельского хозяйства Абхазии.

"Что касается вопроса восстановления, сохранения и развития садоводства, для меня, это вопрос новый, эту информацию я обязательно доложу моему руководству. Полторы тысячи садовых насаждений, конечно, большой источник прибыли для местного населения", - сказал он.

Кроме того это и социальный вопрос, так как большое количество людей покидают сельскую местность и переезжают в города. Сохранение и развитие садоводства важное направление для республики, отметил Штундюк.