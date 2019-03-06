Путь к сцене: как певец из Абхазии стал участником шоу "Один в один"

О том, как певец из Абхазии с армянскими корнями Армен Хачатурян стал участником популярного проекта "Один в один" на телеканале "Россия 1", насколько ему тяжело перевоплощаться в других артистов и как он держит связь с исторической родиной Арменией, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сначала пел друзьям

Армен Хачатурян рассказал, что на большую сцену он попал совершенно случайно. У него была традиция собираться вместе с друзьями, которым он с удовольствием пел различные песни, тогда он еще не знал, что в будущем увлечение станет его профессией.

"Мы с друзьями собирались в кафе, где я пел для них, абсолютно не задумываясь над тем, чтобы стать певцом. Но это дошло до моей крестной мамы Марины Шамба, которая показала меня в Сухумском музыкальном училище", - рассказал он.

Оценив его вокальные качества, педагоги приняли Армена на академическое отделение вокала. Четыре года он проучился в Музучилище Сухума, после этого он год стажировался в консерватории Чайковского в Москве, затем поступил в Академию имени Гнесиных, где проучился пять лет.

© Sputnik Певец из Абхазии Армен Хачатурян рассказывает о новом сезоне шоу "Один в один"

Организатор ежегодного концерта классической музыки в Пицунде, общественный деятель Азамат Багателия подчеркнул, что Армен Хачатурян ежегодно принимает участие в различных мероприятиях как в Абхазии, так и в России.

"Он активно принимает участие в благотворительной деятельности в Абхазии, он участник нашего мероприятия, которое ежегодно проходит в рамках оказания поддержки больных детей, подопечных "Ашана", отметил Багателия.

Как попал на проект "Один в один"

На популярный проект телеканала "Россия 1" Армен Хачатурян попал так же, как и на большую сцену, то есть случайно.

"Это произошло случайно, я в интернете увидел рекламу и решил подать заявку, и через некоторое время мне позвонили и пригласили на кастинг. В этот момент я чувствовал легкое волнение, внутренний переполох, поскольку осознавал всю степень ответственности", - сказал он.

В пресс-конференции по видеомосту приняли участие журналисты из информационного агентства Sputnik Армения. Первый вопрос касался преимуществ Хачатуряна перед остальными участниками.

"Я родом из прекрасной и солнечной Абхазии, это то самое место, которое дает мне вдохновение и заряд энергии, наверно, в этом мое главное преимущество", - ответил он.

© Sputnik Армен Хачатурян рассказывает о новом сезоне шоу "Один в один"

Армянские журналисты также интересовались тем, насколько армянские корни помогают ему в творчестве, знаком ли он с национальной музыкой.

"Мне близка и классическая музыка, и эстрадная, все это совмещается. Естественно, и армянская музыка мне нравится. Кстати, госэкзамен в академии сдавал, исполняя народную армянскую песню "Крунк", - подчеркнул он.

По его словам, он еще ни разу не был на исторической родине в Армении, но непременно поедет. При этом Армен Хачатурян заметил, что армянская культура, кухня близки ему, и он не теряет духовную связь с Арменией.

Согласно условиям проекта, участники должны перевоплотиться в известных исполнителей, первым, в кого перевоплотился Армен Хачатурян, был известный российский певец Алексей Чумаков.

"Я хочу быть услышанным народом, такая цель была сначала на проекте, а дальше, как пойдет. Алексей очень талантливый, не побоюсь этого слова, он вокалист мирового уровня. Я думал, что показать его на сцене будет просто, потому что он мне близок по стилю, но когда столкнулся с этим, то понял, что это трудная задача. Это просмотры сутками видео, каждое движение, мимика, это оказалось не настолько просто", - отметил Хачатурян.

Певец сообщил, что в рамках проекта "Один в один" состоится еще одно выступление, однако он сам пока не знает, в кого будет перевоплощаться в следующий раз.

40 участников нового сезона "Один в один" будут сражаться за звание победителя и кубок проекта. Среди них – люди самых разных профессий и образования: повар, педагог, врач-невролог, уличный музыкант и токарь 3-го разряда, политолог, юрист, автомеханик, скрипач, танцор, актер, ведущий и блогер, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, специалист по социальному сервису и туризму и мама в декрете.