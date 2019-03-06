Хачатурян об участии в шоу "Один в один": Абхазия вдохновляет, и в этом мое преимущество

Певец из Абхазии, участник нового сезона шоу "Один в один" на телеканале "Россия 1" Армен Хачатурян на пресс-конференции в Sputnik рассказал, в чем его преимущество перед другими участниками.

"В силу своего характера и отношения к окружающим людям скажу, что вопрос этот для меня, наверное, неоднозначен. На мой взгляд, исходя из профессиональных и этических соображений, давать оценку самому себе и как бы выискивать элементы превосходства над кем-то необъективно и неразумно. Все участники проходили достаточно жесткий и сложный отбор, чтобы попасть в проект. И все-таки у меня есть одно преимущество, о котором я не могу умолчать. Я родом из прекрасной и солнечной Абхазии, страны души. Это то самое место, которое дает мне вдохновение и заряд энергии, наверное, в этом мое самое большое преимущество", - сообщил Хачатурян на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

Путь к сцене: как певец из Абхазии стал участником шоу "Один в один">>

Пресс-конференция участника нового сезона шоу "Один в один" на телеканале "Россия 1", певца из Абхазии Армена Хачатуряна состоялась в пресс-центре Sputnik во вторник 6 марта.