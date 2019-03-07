Тайное стало явным: "нашпигованный" сигаретами "Жигули" задержан на Псоу

За последнее время было выявлено уже шесть попыток незаконного перемещения табачной продукции через границу.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали на российско-абхазской границе автомобиль марки "Жигули" с тайниками, сообщает пресс-служба Погрануправления.

При осмотре легковой автомашины пограничники обнаружили спрятанную табачную продукцию. Чтобы перевезти контрабандный груз, водитель использовал все имеющиеся полости автомобиля, включая обшивку дверей и нишу аудиосистемы.

Пограничники и таможенники обнаружили в "нашпигованном" автомобиле более 1100 пачек сигарет. По предварительной оценке, стоимость продукции достигает 56 тысяч рублей.

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Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.