Двух мертвых дельфинов обнаружили на пляже в Сухуме

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Двух мертвых дельфинов обнаружили в четверг 7 марта на пляже в Сухуме, один из них был без хвостового плавника.

© Sputnik Мертвый дельфин

Председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава сказал, что все дельфины, которые водятся в Черном море, занесены в Красную книгу и потеря каждого из них влияет на популяцию этих млекопитающих.

"К счастью, такие случаи происходят не часто. Не видя повреждений, конечно, сложно сказать, по какой причине они погибли, но чаще всего причиной становятся винты моторных лодок или небольших кораблей. Бывает, что они попадают в рыболовные сети тоже", - объяснил он.

© Фото : Алхас Чолокуа Роман Дбар: рыболовецкие сети угрожают дельфинам

Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар предположил, что животные стали невольными жертвами рыболовных снастей, на это указывает отсутствие хвостового плавника у одной из особей.

"Какая-то часть дельфинов погибает от болезней, меньше всего от травм, связанных с судоходством, а большая их часть от рыболовных сетей. Это характерная травма. Когда дельфин запутывается в сетях, вытащить его очень сложно и ему отрезают хвост. Чаще всего, это сети для камбалы", - уточнил Дбар.

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Вероятнее всего, добавил ученый, дельфин к этому времени уже был мертв, так как сети ставятся на несколько дней, а дельфин умирает от нехватки кислорода максимум через полчаса.