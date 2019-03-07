Хаджимба предложил внести в уголовное право Абхазии новые составы преступлений

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент республики проект закона, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает официальный сайт президента Абхазии.
Предложенный проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.
Также законопроект должен дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.
А именно, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за организацию и руководство транснациональной организованной преступной группой.
Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за финансирование организованного преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или преступной организации.
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Подчеркивается что, проект Закона разработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью.