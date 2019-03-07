Хаджимба предложил внести в уголовное право Абхазии новые составы преступлений

Проект закона предусматривает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Абхазии.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент республики проект закона, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Предложенный проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

Также законопроект должен дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.

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А именно, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за организацию и руководство транснациональной организованной преступной группой.

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за финансирование организованного преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или преступной организации.

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Подчеркивается что, проект Закона разработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью.