23:26 07 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.96
  • EUR74.57
Поиск
Администрация президента.

Хаджимба предложил внести в уголовное право Абхазии новые составы преступлений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
83120

Проект закона предусматривает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Абхазии.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент республики проект закона, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Предложенный проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

Также законопроект должен дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.

Наркотики
© Sputnik / Олег Золото
Разграничить наказание за оборот наркотиков предложил Кабмину Парламент Абхазии

А именно, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за организацию и руководство транснациональной организованной преступной группой.

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за финансирование организованного преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или преступной организации.

Генпрокуратура и МВД Абхазии проверят закупки Минздрава>>

Подчеркивается что, проект Закона разработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью.

По теме

Их время ушло: вымирающие воровские "профессии"
Теги:
Рауль Хаджимба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вселенная Искандера: юбилейный вечер в РУСДРАМе
Тигр льву товарищ: как в сочинском санатории хищники подружились
6 жизненных принципов Чика
Правила жизни Чика

Соцсети

Sputnikabkhazia