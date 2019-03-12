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Охотник в лесу

Небогатая добыча: охотсезон в Абхазии признан неудачным

© Fotolia / Rodimovpavel
В Абхазии
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Охотничий сезон в Абхазии открылся 11 августа 2018 года и завершится 15 марта 2019 года.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Небогатым на дичь был охотничий сезон 2018-2019 года в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния.

Охотник
© Фото: Christopher Burns
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"Этот сезон был небогат на дичь, и это связано с разными обстоятельствами. Появилось много нарушителей не только на территории Абхазии, но и за ее пределами. Единственное, вальдшнеп был в неплохом количестве, а так перепела было мало, голубей и уток практически не было", - сказал Квициния.

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Неудачный сезон Хаджарат Квициния связывает с тем, что браконьеры стали активнее использовать для приманки аудиозаписи с птичьим пением. Также браконьеры охотятся с фонарями на пернатых, к которым запрещено применять такой прием, – охотники с собаками остались без добычи.

"Голубей, к сожалению, тоже начали так стрелять. Птица обладает памятью, и когда ты ее беспокоишь в течение нескольких лет, она начинает избегать эти места. Любая птица должна ночью отдыхать, а сейчас додумались до того, что днем смотрят, на каком дереве они собираются, и уже ночью браконьеры приходят туда с фонарями и ружьями", - отметил Квициния. 

Птицы становится меньше, по мнению Квициния, и из-за того, что для борьбы с грызунами сельхозугодия в России обрабатываются ядохимикатами. Пернатые погибают, отравившись такой добычей.  

В сезоне 2018-2019 года допускалась добыча перепелок не больше 20 штук за один день, вальдшнепа – пять, уток – десять. Также допускалось стрелять не больше одной особи зверя на группу охотников, состоящую из 5-6 человек.

В 2017 году на рассмотрение в Парламент было направлено предложение об ужесточении мер наказаний в отношении браконьеров.

"Наказания подразумевают только штрафные санкции, размеры которых небольшие – 1200 рублей или 50-60 минимальных окладов труда. Даже за медведя или серну сумма штрафов составляет не больше 3-5 тысяч рублей. Это людей не пугает. Предложение об ужесточении наказания направлено в Парламент, но дальше дело не пошло", - рассказал председатель Охотсоюза Абхазии.

Хаджарат Квициния подчеркнул, что охотничий сезон в Абхазии завершится 15 марта, а сезон охоты на зверя был закрыт в Абхазии еще в январе 2019 года, но браконьеры все еще продолжают промысел.

Что нужно знать об охоте в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Что нужно знать об охоте в Абхазии

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