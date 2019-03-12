Кабмин Абхазии определился с местом под полигон бытовых отходов

Новый полигон будет предусматривать возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района, рассказал корреспонденту Sputnik глава этого района Аслан Барателия.

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"Эту территорию еще в довоенное время выделяли под мусорную свалку – около 20 гектар, мы сейчас просто дублируем. Село называется Кацикыт и расположено оно в сторону гор, выше Владимировки и бывшей психиатрической больницы. Поблизости от этого места никто не живет. Эти нюансы были учтены", - отметил Барателия.

Глава Гулрыпшского района объяснил, что в селе Кацикыт планируется открыть полигон с возможностью брикетирования отходов. Осваивать территорию будут поэтапно – по 12 гектаров.

"Насколько мне известно, полигон будут освобождать от пластика, часть отходов будут закапывать, ту часть, которая не будет влиять на экологию. По крайней мере, мне так известно. Я уже договорился с представителями одной фирмы, которая занимается отделением целлофана и пластика от общего мусора и они будут вывозить их", - рассказал Барателия.

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Кабмин Абхазии одобрил предложение администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка в селе Кацикыт из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли промышленности, транспорта, связи, обороны, иного специального назначения" во вторник 12 марта.

Если Парламент одобрит это распоряжение, земельный участок в селе Кацикыт будет отведен под размещение полигона твердых бытовых отходов.