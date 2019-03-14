Победители "Живой классики" представят Абхазию в "Артеке"

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Трое победителей национального этапа Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" в Абхазии получили путевки в "Артек", где они представят республику в финале конкурса, рассказала национальный куратор проекта Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн.

"Всего в конкурсе приняли участие 77 детей. Это очень много. Жюри выбрало троих победителей, которых пригласили в "Артек" – это ученица средней школы №6 Милена Чайлян из Сухума, ученица средней школы №10 Анастасия Айба и ученик средней школы №7 Алексей Улыбин", - сказала Каюн.

© Фото : Кама Бигвава Посвящение в туристы: абхазские школьники отправились в "Артек"

Она добавила, что организаторы конкурса берут на себя все расходы поездки в "Артек".

Так как участников было много, отметила она, члены жюри приняли решение расширить список победителей и включили в него еще шесть отличившихся детей. Конкурсанты, занявшие с 4 по 10 места, получили возможность принять участие в учебно-образовательном проекте "Здравствуй, Россия!".

Поощрительными дипломами и призами "Живой классики" награждены еще трое абхазских школьников.

"Несмотря на то, что конкурс проводился для детей с 10 лет, мы не могли не выслушать тех, кто к нам приехал. Например, восьмилетняя девочка из Очамчыры Ирэна Погосян на высочайшем уровне прочла прозу", - сказала Каюн.

Организаторами конкурса юных чтецов "Живая классика" выступили Министерство просвещения России, Россотрудничество, "Роспечать", фонд "Русский мир", фонд "Живая классика".

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В состав жюри вошли Народная артистка Абхазии Софа Агумаа, Заслуженная артистка Абхазии Нина Балаева, сотрудница представительства Россотрудничества Анжела Кове. Победителей выбирали по нескольким критериям, в частности учитывалось, насколько конкурсанту удалось эмоционально вовлечь слушателя, грамотность речи, дикция и артистические способности.