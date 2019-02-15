Россотрудничество объявило конкурс в честь 90-летия Фазиля Искандера

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о начале конкурса сочинений на тему "Герои Фазиля Искандера, которые мне дороги…" в честь 90-летнего юбилея писателя, рассказала корреспонденту Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Цель конкурса – это стимулирование интереса учащихся к историко-культурному наследию, развитие творческих способностей, пропаганда достижений культуры и, конечно, творчество Фазиля Искандера, которому в этом году исполнилось бы 90 лет", - добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Воспитание лидеров, культура и образование: чем занимается Россотрудничество в Абхазии

Конкурс проводится среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ Республики Абхазия в возрасте от 14 до 16 лет.

"Работы принимаются в форме сочинений и эссе. При желании они могут быть дополнены презентацией и написаны на русском языке в прозаической форме. К условиям конкурса относится и техническое выполнение, печатный вариант, объем – не более двух страниц шрифтом 14 кегль", - отметила Каюн.

Для участия в конкурсе необходимо направлять свои работы в представительство Россотрудничества в Абхазии или на электронную почту конкурса: konkyrs19@mail.ru

Квота на мечту: Россотрудничество встретилось с абхазскими школьниками>>

Наталья Каюн сообщила, что работы школьников принимаются с 13 февраля до 4 марта 2019 года.

"Мы хотим до дня рождения Фазиля Искандера (6 марта – ред.) уже проверить все работы. Естественно создается жюри конкурса, которое будет рассматривать эти сочинения", - сказала она.

Оценивать представленные работы будут сотрудники представительства Россотрудничества и посольства России в Абхазии. Наталья Каюн рассказала, что школьники занявшие первые три места, будут рекомендованы для участия в образовательной поездке "Здравствуй, Россия!".

Успеть за тридцать минут: "Открытая лабораторная" прошла в Сухуме>>

Организаторы конкурса – представительство Россотрудничества и посольство Российской Федерации в Абхазии.