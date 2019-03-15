Мемориальные доски пяти бойцам "Шаратына" открыли на Гумисте

Во время Мартовского наступления батальон "Шаратын", который состоял примерно из 300 бойцов, шел со стороны Верхней Эшеры.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Мемориальные доски пяти бойцам батальона "Шаратын" открыли на Гумисте в пятницу 15 марта.

Мемориальные доски открыли погибшим в Мартовском наступлении Руслану Шинкуба, Джамбулу Зарандия, добровольцу из Сирии Гасану Джаркасу и добровольцам из Кабардино-Балкарии Аслану Ажгериеву и Валерию Берхамову.

На открытие мемориальных досок пришли бойцы батальона "Шаратын". По словам ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Рауля Амичба, батальон был спешно собран, не хватало времени на подготовку. Всего бойцов в "Шаратыне" было до 300 человек, но оружием и боеприпасами они были обеспечены лишь на 25 %. Остальные шли в надежде, что достанут оружие в бою.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Мемориальные доски погибшим в Мартовском наступлении Руслану Шинкуба, Джамбулу Зарандия, добровольцу из Сирии Джаркасу Гасану и добровольцам из Кабардино-Балкарии Аслану Ажгериеву и Валерию Берхамову

Во время Мартовского наступления "Шаратын" шел со стороны Верхней Эшеры.

"Мы имели секретный пакет о наших действиях, за какое время мы должны вступить в бой. Мы шли со стороны Верхней Эшеры. Должны были пройти по этому пути, выйти по объездной дороге на улицу Чанба и оттуда вести боевые действия. Ребята были настроены очень патриотично. На удивление, чем моложе был солдат, тем более энергичен был. Но получилось так, что именно в этом районе мы получили очень серьезный отпор. Тут многих ребят тяжело ранили. Их пришлось вытаскивать. Резко преодолеть полосу препятствия и продвинуться по объездной дороге не удалось", – рассказал Рауль Амичба.

Пока бойцы "Шаратына" пытались выполнить поставленные перед ними задачи, наступил рассвет. Грузинские войска же превосходили их и численным составом, и техникой. Вскоре батальон начали обстреливать из всех видов оружия. Раненых стало много. Но им не могли оказать помощь. Так наступление захлебнулось.

"Тогда было очень холодно, в этом районе асфальт весь замерший был. И нас начали обстреливать из всех видов оружия. Даже санитарные машины не могли прорываться сюда, чтобы спасти раненых. Стреляли по всем без разбору. Но затем наступление фактически захлебнулось. Везде и всюду сложилось тяжелое положение. Весь состав наш в этом районе был прижат к асфальту. Никаких укрытий не было. Даже раненому невозможно было оказывать помощь. В этом районе у нас погибли Руслан Шинкуба, Джамбул Зарандия, доброволец из Сирии Гасан Джаркас и добровольцы из Кабардино-Балкарии Аслан Ажгериев и Валерий Берхамов", – добавил Амичба.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Сария Кварацхелия Открытие Мемориальных досок пяти бойцам батальона "Шаратын" на Гумисте

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума, так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило.

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После кровопролитных боев 16 и 17 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум Абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.