Доставить живыми или мертвыми: как прошел первый день приема клопа в Очамчыре

О том, как прошел первый день приема мраморного клопа в Очамчыре, кто собрал рекордное количество вредителя и как долго продлится механический сбор клопа, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прием мраморного клопа в Очамчыре, 15 марта 2019

В мешках и пакетах

Министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на совещании с участием российских коллег 4 марта сообщил, что в трех районах Абхазии - Галском, Ткуарчалском и Очамчырском - начнется механический сбор вредителя.

Прием вредителя был назначен на полдень, к этому времени люди, живущие в разных селах Очамчырского района, съезжались к администрации города. У кого-то были небольшие пакеты с вредителем, а у кого-то багажник в машине был набит мешками с живыми и уже мертвыми насекомыми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прием мраморного клопа в Очамчыре, 15 марта 2019

Заместитель начальника управления сельского хозяйства и прогнозирования администрации Очамчырского района Давид Ашуба рассказал, что прием мраморного клопа планируется проводить каждые десять дней.

"Мы проводим беседы с главами и жителями сел Очамчырского района. Наблюдается активность в сборе мраморного клопа, радует, что люди стараются уничтожить мраморного клопа", - отметил он.

По его словам, механический сбор насекомых будет проводиться до момента его выхода из спячки.

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"Мраморные клопы, которых мы принимаем, складываются в грузовую машину, затем насекомые утилизируются", - рассказал Ашуба.

Он напомнил, что в прошлом году в Очамчырском районе было принято и утилизировано 860 килограммов насекомых.

76 килограммов за пять дней

Среди собравшихся у администрации Очамчырского района больше всего вредителя привез житель села Ачгуара Джейран Торуа, всего за пять дней он с помощью детей и соседей сумел собрать 76 килограммов вредителя.

"Мне помогали дети и соседи, мраморного клопа мы собирали по крышам и между разложенными строительными материалами. Это, конечно, очень тяжелый труд, но если поставить перед собой цель, то ее можно достичь", - подчеркнул он.

Комиссия взвешивала каждый мешок, пакет или пластиковую емкость и после того, как записывала паспортные данные, выплачивала по тысяче рублей за каждый килограмм насекомого.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прием мраморного клопа в Очамчыре, 15 марта 2019

Прием вредителя начался с Галского района, 14 марта комиссия выезжала туда. Руководитель комиссии по механическому сбору мраморного клопа Артуш Сарибекян сообщил, что было принято более двухсот килограммов вредителя.

"Эти мероприятия будут продолжаться, я думаю, что во втором этапе будет собрано еще больше. А из Ткуарчалского района поступила информация о том, что там не смогли пока приступить к сбору. Комиссия решила туда не выезжать и дать им какое-то время для начала мероприятия", - заметил он.

Количество мраморного клопа в сравнении с прошлым годом значительно меньше, говорит Сарибекян.

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"Данные мероприятия влияют на популяцию мраморного клопа, поэтому сбор клопа нужно продолжать. До конца апреля будем проводить механический сбор, а в ноябре также будут химические обработки, устанавливаться феромонные ловушки и так далее, это все расписано в программе мероприятий, который был подготовлен совместно с Минсельхозом России", - проинформировал он.

На проведение механического сбора вредителя предусмотрено семь миллионов рублей из Республиканского бюджета, а также дополнительно российская сторона отпустит три миллиона рублей.

"Все остальные мероприятия по препаратам и феромонным ловушкам российская сторона берет на себя", - отметил Сарибекян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прием мраморного клопа в Очамчыре, 15 марта 2019

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам.