Энергетика и дороги: Кабмин определил приоритеты Инвестпрограммы на 2020-2022 годы

В Кабмине Абхазии прошло второе совещание рабочей группы по анализу хода реализации Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию республики.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Участники совещания, обсуждая проект Инвестпрограммы на 2020-2022 годы, избрали приоритетными направлениями нового плана мероприятий восстановление энергосетей и развитие автодорожной сети, сообщается на официальном сайте Кабмина Абхазии.

Так, на капитальный ремонт и новое строительство энергосетей в проекте Инвестпрограммы заложено свыше полутора миллиардов рублей, а сумма на восстановление дорог по республике составит один миллиард рублей при объеме 200 километров покрытия, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в Инвестпрограмму на 2020-2022 годы традиционно войдут некоторые инженерно-коммуникационные мероприятия и строительство социально значимых объектов.

В ходе совещания представители Управления капитального строительства Абхазии рассказали о результатах инспекций в районах, рассказали о строительстве каждого из объектов, входящих в план мероприятий Инвестпрограммы 2017-2019 годов и проблемах, возникающих на тех или иных объектах.

В завершении встречи участники совещания обсудили возможность финансирования в 2019 году мероприятий по ликвидации в республике коричнево-мраморного клопа.

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Утверждение проекта, по предварительным данным, произойдет в рамках 18 заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.