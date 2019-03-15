Галская "Амра": какой будет особая экономическая зона на востоке Абхазии

Круглый стол, посвященный проекту по созданию особой экономической зоны "Амра" в Галском районе, прошел в Сухуме в пятницу 15 марта. О том, на какой стадии находится этот проект, почему выбор пал именно на этот район страны и что там будет, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik



Галская "Амра"

Особые экономические зоны способствуют возрождению отсталых регионов страны и приграничных территорий, считает научный сотрудник отдела экономики ЦСИ при президенте Абхазии Илона Мерцхулава.

"В стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года определено место формирования таких зон с целью ускоренного развития, для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания конкурентоспособных производств, освоения выпусков новых видов продукции, привлечения инвестиций и внедрения современных методов управления и хозяйствования", - рассказала она.

Мерцхулава подчеркнула, что первые правовые шаги в этом направление уже сделаны. Например, существует указ главы государства о создании особых экономических зон, принят закон и есть управляющая компания.

© Sputnik Томас Тхайцук Надарая: начинает работать закон об экономических зонах Абхазии

Такой проект уже реализуется на территории Абхазии, сообщил замминистра экономики Абхазии Батал Тарба. По его словам, уже подписан договор между экономическим ведомством республики и компанией "Р-АСТИКО" о функционировании особой экономической зоны смешанного типа "Амра". Она расположена в Галском районе.

"В настоящее время инвестор находится на начальной стадии развития. В договоре обозначены сроки. До 31 декабря 2019 года управляющая компания обязуется разработать и представить генплан развития – это основополагающий документ, на основании которого уже можно будет делать выводы о перспективах, целесообразности и значимости работы, которая будет проведена на этой территории", - сказал Тарба.

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Минэкономики Абхазии поддерживает тесные контакты с инвесторами и ведет работу по привлечению потенциальных резидентов зоны в Галском районе, подчеркнул он. Управляющая компания обязана приступить к благоустройству территории не позднее 1 января 2020 года. На сегодняшний день там почти нет никакой инфраструктуры и создаваться она будет с нуля.

"Инфраструктура предполагается очень серьезной. Там планируется строительство порта для взаимодействия с транспортной логистической цепочкой и чтобы резиденты, которые занимаются промышленным производством, могли по морю возить свои товары на иностранные рынки. Эту работу планируется завершить в 2024 году", - уточнил Тарба.

Срок аренды земель, отведенных под особую экономическую зону, 49 лет. В течение половины этого срока все резиденты освобождаются от уплаты налогов, за исключением подоходного, земельного и отчислений во внебюджетные социальный фонд.

Идея и потенциал

Идея о создании особой экономической зоны в Абхазии возникла еще в 2008 году, но тогда рассматривалась территория села Эшера в Сухумском района, напомнила руководитель управляющей компании "Р-АСТИКО" Алла Гварамия.

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"В связи с тем, что частичное признание Абхазии осложнило привлечение инвестиций, мы пошли по пути создания особой зоны, как механизма, который поможет нам привлечь и гарантировать иностранным инвесторам защищенность их инвестиций", - объяснила Гварамия.

Сотрудники компании проводят переговоры по всему миру и подтверждают заинтересованность транснациональных компаний в подобных проектах. Под зону в Галском районе отведено 500 гектаров. Землеустроитель Зураб Зухбая сказал, что все это заболоченные земли, но вместе с тем он подчеркнул, что там большие запасы питьевых и технических вод. Бетонная дорога была проложена еще в 1970-х годах и находится в неплохом состоянии.

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По мнению председателя ГТК Абхазии Беслана Цвинария, то, как этот пилотный проект себя проявит, имеет большое значение для будущих начинаний по привлечению инвестиций в республику. От лица таможенной службы республики Цвинария выразил готовность оказать поддержку в реализации намеченных планов.

Руководитель Администрации президента Абхазии Адгур Лушба напомнил участникам круглого стола, что когда принимался закон "Об особых экономических зонах Абхазии" звучали опасения, а не станут ли зону использовать для отмывания денег и реализации серых схем.

"Но разум взял верх и в октябре 2015 года закон был принят. В последующем, Кабинет министров создал подзаконные акты, регламентирующие порядок подачи заявок и иных правовых форм. В конечном итоге, может быть небезупречно, но юридически мы стали готовы к созданию таких зон в Абхазии", - заявил Лушба.

Выбор Галского района тоже был неслучайным, добавил он. Район депрессивный, с низкой хозяйственная деятельностью, при этом располагает достаточными трудовыми ресурсами, есть рядом железная дорога и возможность создания отдельной электростанции.