Память погибших в Мартовском наступлении бойцов абхазской армии почтили в Сухуме

В церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме приняли участие руководство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память погибших в Мартовском наступлении во время Отечественной войны народа Абхазии почтили в Сухуме в субботу 16 марта.

С утра к Мемориалу Славы в абхазской столицы несут цветы. Почтить память павших бойцов абхазской армии пришли ветераны войны, руководство республики во главе с президентом республики Раулем Хаджимба, родные и близкие жертв Мартовского наступления, представители общественности.

© Foto / пресс-служба президента Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Парке Боевой Славы, 16 марта 2019

Геннадий Ардзинба - один из участников Мартовского наступления, после войны он был удостоен звания кавалера Ордена Леона.

"В этом наступлении мы потеряли много наших друзей и близких, вспоминать те события тяжело. К сожалению, подвела подготовка к наступлению. Операция не имела успеха, так как не удалось организовать пополнение наступающих сил", - рассказал он.

Геннадий Ардзинба воевал в составе так называемого Замостянского батальона (Замостянка — микрорайон города Гудаута – ред.).

"Мы перешли реку Гумиста, после чего попали в окружение противника. Два дня мы были окружены. Пока мы были на месте, потерь не было. Они появились во время нашего отступления, было много погибших и раненых. Некоторых мы похоронили на месте, других не смогли найти", - поделился воспоминаниями ветеран.

Во время отступления сам Геннадий Ардзинба был ранен в ногу, перебраться через Гумисту ему помог боевой товарищ Роман Барциц.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума, так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило.

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После кровопролитных боев 16 и 17 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека. Операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в ходе Отечественной войны народа Абхазии.