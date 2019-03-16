Директор Машинно-тракторной станции Очамчыры: к весенним полевым работам готовы

Начальник очамчырской Машинно-тракторной станции Вячеслав Шоуа в интервью Sputnik рассказал о том, как с помощью полученной из России техники в районе намерены развивать сельское хозяйство.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. К проведению весенних полевых работ в Очамчырском районе готовы, заявил в интервью Sputnik начальник очамчырской Машинно-тракторной станции Вячеслав Шоуа.

"В связи с тем, что у нас есть новая сельскохозяйственная техника, весенние полевые работы должны пройти успешно. Наша техника была уже старая. В этом году работы пройдут более организованно", - добавил он.

Очамчырский МТС получил 12 тракторов, а также плуги борона (сельскохозяйственное орудие для обработки почвы – ред.). Кроме того, на предприятии появились специальные прицепные баки для проведения химических обработок от вредителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Машинно-тракторная станция в Очамчыре

По словам Шоуа, в районе готовы начать лечение фруктовых и ореховых насаждений, которые страдают от мраморного клопа и различных грибковых заболеваний.

Специалисты МТС проводят последние приготовления к началу весенних полевых работ, в том числе ремонтируют старую технику, которая еще может послужить жителям района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Машинно-тракторная станция в Очамчыре

Всего в Очамчырском районе около трех тысяч гектаров пахотных земель под все виды сельскохозяйственных культур.

"В этом году ранняя весна, к нам уже поступают заказы от жителей, которые разводят бахчевые культуры", - проинформировал Шоуа.

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В рамках договоренности президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина 20 июля 2018 года в республику доставили 190 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму в 200 миллионов рублей. Техника и оборудование было распределено по всем районам Абхазии.