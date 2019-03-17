Ученый и дипломат: Вячеславу Чирикба исполнилось 60 лет

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Проявить себя по-разному

Вячеслав Чирикба внес значительный вклад в изучение абхазо-адыгских языков, представлял интересы республики на международных переговорах в Женеве под эгидой ООН (1993-1994 годы – ред.), был постоянным представителем Абхазии в Организации непредставленных народов, занимался научной деятельностью за границей, в частности в Лейденском университете в Нидерландах. Также возглавлял МИД республики с 2011 по 2016 годы.

© Sputnik / Владимир Федоренко Двинянин о Женевских дискуссиях: позволяют Западу узнать об Абхазии

По словам юбиляра, работа в таких разных сферах для него была естественной, не было никакой ломки своего "я".

"Я филолог, окончил факультет иностранных языков и с этого времени занимался и языками, и странами. Это Великобритания, США, Канада, Австралия, то есть все англоязычные страны, так как я германист по образованию", - говорит он.

Вячеслав Чирикба в 1977-1982 годах был студентом факультета иностранных языков Харьковского госуниверситета на Украине. С 1982 по 1986 годы он проходил аспирантуру в Институте языкознания Академии наук СССР в Москве.

Чирикба работал переводчиком, общался с политиками из разных стран, поэтому с дипломатией был хорошо знаком.

"Конечно, специфика другая. Работая в МИДе, ты участвуешь в переговорах, нужна позиция, нужно хорошо понимать и отстаивать свою точку зрения, понимать позицию партнера и попытаться в этой дипломатической игре получить выгоду", - отметил юбиляр.

Сложностей на дипломатическом поприще для Чирикба не было. Он вспомнил о времени, когда только начал участвовать в грузино-абхазском переговорном процессе.

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"В переговорах участвовали наши прекрасные политики - это Сократ Джинджолия, Анри Джергения, Станислав Лакоба. Я тоже был членом делегации, был очень молодым, и тогда я многому научился, так как уровень переговоров был очень высокий", - подчеркнул Чирикба.

Наука и дипломатия

Говоря о том, испытывал ли он сложности, занимаясь одним и уделяя меньше внимания другому, Чирикба заметил, что у каждого ученого есть свои планы и амбиции – провести исследование, выпустить книгу, монографию.

"Это, конечно, требует времени и системной работы, нельзя работать урывками, иначе просто ничего не получится. Тем более у меня есть семья, это приятная, но при этом дополнительная нагрузка. Однако мне удавалось активно работать и в науке. К примеру, когда работал в МИДе, как-то раз в год у меня вышло восемь статей, причем половина за рубежом. Я приходил домой и садился за компьютер, работал по нескольку часов вечером и утром, поэтому мне удавалось издавать книги", - говорит Вячеслав Чирикба.

Отвечая на вопрос, считает ли себя трудоголиком, юбиляр пошутил, что такой "грех" у него присутствует, так как не работать для него - скучно и неинтересно.

Во время работы постоянным представителем Абхазии в Организации непредставленных народов было важно донести до мировой общественности о реальном положении дел в Абхазии, рассказал Чирикба.

"Я считал себя работником идеологического фронта. Это тоже очень важное направление деятельности при любом конфликте. Очень важно донести свою правду до важных игроков в политике. В этом я видел свою задачу. Мне помогло то, что в Западной Европе была абхазская диаспора, это в основном наши соотечественники из Турции, в Германии, можно даже сказать, огромная диаспора по нашим масштабам", - отметил Чирикба.

Благодаря поддержке абхазской диаспоры, Чирикба посещал различные города Европы и доносил позицию Абхазии до европейских политических структур.

"В частности, я встречался с бывшим президентом Франции Валери Жискар д'Эстеном, который спрашивал о ситуации в Абхазии. Это было очень важно, чтобы донести правду, так как было много дезинформации, и противная сторона говорила абсурдные вещи, к примеру, что мы исламские фундаменталисты и в этом конфликт между Абхазией и Грузией", - поделился воспоминаниями дипломат.

Новые вызовы для МИДа

Рассказывая о том, какие задачи сегодня стоят перед МИДом Абхазии, Вячеслав Чирикба отметил, что в ведомстве работают очень высокопрофессиональные кадры.

"Задачи немного изменились, конечно, стало больше информации об Абхазии, многие приезжают сюда. Раньше больше приезжали из ООН, а сейчас больше из ЕС. Это тоже очень важно, так как люди получают информацию из первых уст, а не через грузин или кого-то еще", - сказал Чирикба.

По его словам, в международном сообществе появилось понимание, что Абхазия уже не вернется в состав Грузии. Если десять лет назад западные страны предлагали создать общее государство с Грузией, то сейчас об этом уже никто не говорит, заметил он.

"Они поняли, что мы уже независимое состоявшееся государство, и даже иногда приводят нас в пример, говоря о том, что здесь есть демократия, выборы, чего нет во многих развивающихся странах", - подчеркнул юбиляр.

Одна из самых существенных проблем внешнеполитического ведомства – нехватка финансирования для представления интересов Абхазии за рубежом, считает Чирикба.

"Конечно, Абхазия - бедная страна, естественно невозможно все бросить на внешнюю политику, но тем не менее есть разумные пределы финансирования, которые необходимы. Без поездок, без привлечения людей сюда, без контактов просто невозможно, мы не можем быть удалены от мира, наоборот, мы должны быть открыты миру", - сказал он.

О книге "Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?"

В июне 2018 года в свет вышла книга под названием "Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?". В ней Чирикба исследует корни происхождения матери да Винчи. В книге автор выдвинул гипотезу о том, что мать известного художника могла быть абхазкой или черкешенкой.

© Sputnik / Галина Киселева Код да Винчи: абхазский след в судьбе итальянского художника

"Гипотеза имеет шансы на существование, так как по всем признакам, матерью Леонардо да Винчи была рабыня, а они в XV веке в основном были с Кавказа и Крыма, были черкесы, абхазы, русские и другие", - рассказал Чирикба.

В скором времени у Вячеслава Чирикба выйдет книга о взаимоотношениях Абхазии с Италией в XIII-XVI веках, подготовленная на основании исторических источников, различных архивных данных.

"Был очень большой уровень взаимоотношений между местным абхазским населением и генуэзскими купцами", - пояснил автор.

К сожалению, добавил Чирикба, одним из негативных аспектов этих отношений была работорговля, огромный поток рабов шел с Черноморского побережья Кавказа на рабовладельческие рынки Генуи и Венеции.