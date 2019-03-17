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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 марта

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (53)
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В понедельник 18 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, днем осадки прекратятся, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. В понедельник 18 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны небольшие осадки, туман, днем преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1+6°С, днем столбик термометра поднимется до отметок +6+11°С.

Температура морской воды +9°С.

 Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.

 Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (53)
Теги:
погода в Абхазии


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