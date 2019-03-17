Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 марта

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. В понедельник 18 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны небольшие осадки, туман, днем преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1+6°С, днем столбик термометра поднимется до отметок +6+11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.