Напутствие Вассермана и "пьяный" черный ящик: турнир "Что? Где? Когда?" в Очамчыре

В воскресенье 17 марта прошел финал интеллектуальной игры "Что?Где?Когда?" среди школьников в Очамчыре. "Стеклянную сову" разыграли шесть команд из Очамчыры, Сухума и Гала.

Айнар Читанава, Sputnik

Джентльмены задачи

Нам не впервой видеть картину, когда команда из шести "знатоков" бьется в течение одной минуты над правильным ответом, используя метод мозгового штурма. Именно благодаря сочетанию полезного с приятным игра "Что? Где? Когда?" завоевала многолетнюю популярность.

Однако интеллектуальная игра "абхазского разлива" имеет свои особенности: вместо одной команды – сразу шесть, вместо 13 вопросов – 45. Волшебный тембр Крюка естественно не звучал, зато был другой, не менее известный и значимый голос в интеллектуальной среде. Перед игрой ребят напутствовал журналист и многократный победитель "Что? Где? Когда?" Анатолий Вассерман. Его видеообращение было адресовано лично юным абхазским интеллектуалам.

Не на жизнь, а на победу

В финальной игре Очамчыру представляли две команды: Strongpeople из школы-интерната и Allin из средней школы №2. Галский район выставил три команды: "Пятый элемент", "Эльдорадо" и "Феникс". В решающей битве выступила сухумская сборная "Омлет".

Было три тура по 15 вопросов в каждом. Вел игру лидер очамчырской молодежной организации IQan Мате Цквитария.

Тематика вопросов была разноплановой, а весьма хитро закрученные формулировки подстегивали не только работу ума, но и способность логически мыслить. Ребятам, например, пришлось вникать в суть легенд древних кельтов и эскимосов, разгадывать тайны Белого дома и даже Бермудского треугольника. Разумеется, не все участники справлялись с задачами одинаково успешно, и к концу первого тура выявились лидеры и аутсайдеры.

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Не обошлось, конечно, без "черного ящика". Игрокам путем умозаключений предлагалось выяснить, какой атрибут одной из гонок "Формулы 1" в мусульманской стране был скрыт в ящике. Казалось, что ответ лежит на поверхности – победителей традиционно чествуют "душем из шампанского", а поскольку ислам запрещает алкоголь, то вино заменили "шипучкой". Догадались единицы.

По итогам первого тура, с шестью очками интеллектуальную гонку возглавила команда "Эльдорадо". "Феникс" и "Сильные люди" оказались на нулях.

Жюри слезам не верит

Уже на третьем десятке вопросов стало очевидно, что за главный приз всерьез намерены рубиться галский "Эльдорадо" и сухумский "Омлет". Нужно отметить, что представители восточной Абхазии чувствовали себя увереннее и реже ошибались с ответами. Наставник сухумчан все время что-то записывал в свой блокнот и порой недовольно разводил руками. На шуточный вопрос съедобен ли его "Омлет" он дал красивый и лаконичный ответ: "Сами всех съедим".

© Sputnik Финал интеллектуальной игры "Что?Где?Когда?" среди школьников в Очамчыре

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Победа в итоге досталась "Эльдорадо". Второе место занял сухумский "Омлет", а галский "Пятый элемент" расположился на третьей строчке. Член жюри, президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян, которая занимается интеллектуальными играми в Абхазии на протяжении 13 лет, отметила высокий уровень организации и проявленную командами огромную волю к победе.

"По себе знаю, что после 30 вопроса переваривать информацию и готовить ответы становится тяжеловато. Была приятно удивлена тем, что ребята не только отыграли до конца, но и продолжали при этом правильно отвечать, не утеряв интереса", - сказала Саносян.

Другой член жюри, депутат пятого созыва Парламента Абхазии, директор галской средней школы №2 Ахра Квеквескири поделился своей идеей, которая возникла у него во время финальной игры. Полушутя он предложил собрать в ближайшее время команду из состава жюри и бросить вызов молодым интеллектуалам. Идею восприняли на ура.