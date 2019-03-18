Количество льготников "Энергосбыта" сократится на пять тысяч человек

"Энергосбыт" приостановил предоставление льгот по электроэнергии с 21 января 2019 года в связи с перерегистрацией абонентов.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Количество льготников "Черноморэнерго" сократится примерно на пять тысяч абонентов, такими прогнозами поделился с корреспондентом Sputnik директор "Энергосбыта" Инал Лазба в понедельник 18 марта.

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"На момент обнуления данных в базе "Энергосбыта" числилось 13 500 льготников. На протяжении трех месяцев, перерегистрацию прошли 2758 человек и, скорее всего, к концу года прогнозируемое количество льготных абонентов не должно превысить 8 000. Это дает нам основание полагать, что число льготников сократится на 5000", - отметил Лазба.

Такое сокращение количества льготных абонентов РУП "Черноморэнерго" связано с тем, что перерегистрация не проводилась долгое время, и льготы распространялись на тех, кто ими уже не должен был пользоваться, добавил он.

"Например, сотрудники милиции и других госучреждений могли уйти с работы, но при этом льгота оставалась. Соответственно, когда была объявлена перерегистрация, они не смогли подтвердить право на пользование этим послаблением", - подчеркнул Инал Лазба.

Он добавил, что оптимизация списка льготников приведет к увеличению сбора денежных средств, которые можно будет перенаправить в поддержку особо нуждающихся категорий граждан, если такие поправки будут внесены в постановление о льготных тарифах правительством.

Льготные тарифы также распространяются на ветеранов Великой Отечественной войны, которых в списке "Энергосбыта" было около 2500 человек. К середине марта 2019 года перерегистрацию прошли 64 ветерана и члены их семей – вдовы.

Директор "Энергосбыта" пояснил, что изменения, которые предложены на рассмотрение в Кабмин, будут в пользу льгот для инвалидов I группы и многодетных семей с четырьмя и более детьми. Предполагается, что норма распространится не только на тех, кто получил инвалидность I группы в Отечественной войне народа Абхазии, но на всех инвалидов этой группы.

"Здесь мы уже видим реальное положение дел и можем предоставить более точную статистику для расчета компенсации льготных тарифов и пересмотра категории льготников. Что касается поправок в это постановление, этот вопрос сейчас изучают депутаты Парламента", - сказал Лазба и добавил, что промежуточные результаты перерегистрации доказывают актуальность этой инициативы.

В пример он привел то, что в течение трех последних месяцев в "Энергосбыт" обратилось 102 инвалида и четыре многодетные семьи с просьбой предоставить им льготные тарифы по оплате электроэнергии, но им пришлось в этом отказать в связи с отсутствием законодательства.

По словам Лазба, подавляющее число обратившихся к ним абонентов заявляют о том, что у них нет финансовой возможности оплачивать электроэнергию в полном объеме.

"К сегодняшнему дню к нам обратилось пока только четыре многодетные семьи, но мы знаем, что их гораздо больше. Наши контролеры работают на местах и видят ситуацию. Есть категории льготников, чье финансовое благополучие гораздо лучше, чем у этих людей. То есть законодательство должно отражать социальную справедливость, и мы надеемся, что эти вопросы будут вынесены на рассмотрение Парламента на ближайшей сессии", - подчеркнул Инал Лазба.

Он отметил, если эти поправки будут приняты, никакой дополнительной финансовой нагрузки при этом "Энергосбыт" нести не будет. Это станет возможным благодаря экономии на отмене льгот абонентов, на которых они не должны распространяться, в пользу инвалидов I группы и многодетных семей.