Индивидуальный подход: как работает соцслужба Абхазии

Первая социальная служба в Абхазии появилась два года назад. О том, как строится работа, какую помощь оказывают соцработники и с какими проблемами сталкиваются, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

До 2017 года в Абхазии не было социальной службы, только два года назад начался отбор и обучение людей, которые могли бы исполнять обязанности социальных работников.

Потенциальных сотрудников выбирали среди представителей смежных специальностей – психологов, педагогов, юристов и медиков. После того как группа была сформирована, будущие социальные работники прошли специальный трехмесячный курс подготовки по работе с детьми и семьями.

"Базовый курс дал нам все необходимые навыки, чтобы приступить к работе. Социальная работа охватывает много областей. Имея образования психолога, мы должны разбираться и в каких-то юридических аспектах. Этот проект запущен с целью развить социальную структуру в государственной структуре, наша социальная служба должна стать со временем службой государственной", - объясняет социальный работник Щазина Шакирбай.

С мая 2017 года организация принялась информировать все структуры страны, связанные с благополучием детей, о создании социальной службы. В их число входят медицинские, дошкольные учреждения, общественные организации, которые занимаются вопросами детей.

Специалисты социальной службы стали связующим звеном между семьей и структурами, которые могут оказать помощь или услугу в каждом отдельном случае. Соцлужба ведет работу в трех районах Абхазии. Это город Сухум, Гудаутский и Галский районы. Под социальным сопровождением службы находится 183 семьи - 456 детей и 312 взрослых членов семей.

Служба получает тревожные сигналы от школ, медицинских учреждений, общественных организаций, также от неравнодушных людей, бывают личные обращения. Иногда люди представляются как анонимы, иногда сигнал идет от близких родственников, соседей, которые хотят помочь семье, но боятся, что может последовать негативная реакция, продолжает она.

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"Во время первых визитов мы рассказываем о себе, объясняем, кто мы такие и что хотим помочь. Звучит это примерно так, что мы хотим оказать вам помощь, а чтобы оказать ее, мы должны понять в чем проблема. На первом этапе важно наладить контакт, если не будет доверительного контакта, мы не поймем, как действовать. Каждый отдельный случай требует индивидуального подхода, получая сигнал, мы приезжаем в семью, оцениваем ситуацию, если эта ситуация наша, мы открываем случай, беседуем с семьей, составляем индивидуальный план помощи", - рассказывает Шакирбай.

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Пороки бедности

Оказывать помощь во всех социально уязвимых районах страны у службы возможности нет. Сотрудники работают с самыми сложными, иногда критическими случаями. Среди проблем, с которыми приходится разбираться, и оформление документов, пенсий, пособий, и получение детьми медицинского обслуживания, и выпадение детей из образовательного процесса, вплоть до отсутствия полноценной опеки над детьми, и неразрешенные психологические проблемы - зависимости, психические расстройства у детей или их родителей, и трудности в обеспечении адекватного питания и одежды для детей, и жилье в аварийном состоянии.

"За время работы мы пришли к тому, что бедность, в которой живет определенный процент семей, становится одной из причин существующих проблем. Ребенок не посещает школу, он выпал из системы образования на два года или несколько лет - это большая проблема, ребенок не получает медицинского обследования, и это также влечет за собой последствия, и часто это происходит в малоимущих семьях", - продолжает специалист.

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За закрытой дверью

Большой осторожности требуют случаи в семье, где существует насилие любого вида, как физическое так и моральное. Подобные случаи, по словам соцработника, выявить сложно, и они требуют специального подхода, чтобы не потерять доверия семьи и возможности помочь ребенку. Инцидентов насилия в семьях, в сравнении с другими проблемными случаями, по количеству и степени тяжести меньше, но уровень опасности и последствия гораздо больше, добавила она.

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"Мы не можем принудить семью впустить нас и силой заставить принять помощь. Но если стоит вопрос о безопасности жизни и здоровья ребенка, то мы сразу подключаем все нужные структуры и предпринимаем все необходимое, чтобы решить сложившуюся ситуацию. Существуют кризисные ситуации, которые требуют немедленного вмешательства", - объясняет специалист.

Сотрудники соцслужбы в каждой конкретной ситуации следуют выработанной установке. В практике Шаризан бывали случаи агрессии со стороны семьи и отказа идти на контакт. К таким ситуациям работники службы относятся с пониманием. Люди, переживающие сложный этап в жизни, очень уязвимы, боятся быть обманутыми и с большим недоверием относятся к окружающим.

"Приезжая в семью, мы допускаем, что сегодня нас могут не воспринять, на такие случаи у нас есть свои механизмы. Можно дать время человеку, поменять соцработника, навыки, которым нас обучали, помогают нам справиться со сложившейся ситуацией. Иногда людей просто надо убедить в том, что они хорошие родители, что попали в сложную ситуацию, но они справятся, и мы рядом, чтобы им помочь. Иногда хватает донести до человека, что он ценен, и проблема начинает разрешаться", - говорит она.

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Как рассказывает соцработник, до этого периода в Абхазии не было опыта работы соцслужб. Организация работает сообща с другими структурами, которые также отвечают за благополучие детей и работают с ними. В свою очередь обществу сложно понять, что это за организация и какие проблемы она решает. Бытует обманчивое мнение, что проблем в этой сфере в стране нет.

"В нашем случае проблемы существуют на таком этапе, когда профилактика невозможна. Мы стремимся к тому, чтобы через какое-то количество лет профилактика начала действовать. Заранее предупреждая подобные случаи, мы избегаем больших последствий", - добавила она.

Программа по развитию социальной работы в Абхазии – совместный проект Министерства здравоохранения Абхазии, ЮНИСЕФ и World Vision International.