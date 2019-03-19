Поэт, учитель и депутат: ушел из жизни Юрий Пкин

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поэт, общественный деятель, член Ассоциации писателей Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Юрий Пкин ушел из жизни 18 марта.

Юрий Пкин родился в 1946 году в селе Блабырхуа Гудаутского района. Окончил среднюю школу в 1966 году и поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института имени Максима Горького.

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"Ушел из жизни замечательный поэт, патриот, общественный деятель, наш друг Юрий Пкин. Он внес свою значительную лепту в развитие абхазской поэзии, Юрий Пкин был талантливым человеком с юношеских лет", - сказал председатель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа.

Учебу в институте он завершил после службы в армии в 1973 году. Работал старшим воспитателем Мюссерской школы-интерната, директором средней школы в селе Блабырхуа, председателем Мюссерского поселкового совета, главой администрации поселка.

"Спустя годы Юрий Пкин стал директором школы, которую окончил, молодежь любила его, а он в свою очередь боготворил детей. Он много раз избирался депутатом гудаутского городского Собрания и в течение 15 лет был председателем Собрания", - заметил Ласуриа.

Юрий Пкин был замечательным поэтом лириком, издал несколько сборников произведений, добавил он. С момента создания Ассоциации писателей Абхазии в 2003 году, Юрий Пкин стал одним из ее членов.

Пкин награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Стихи поэта включены в "Антологию абхазской поэзии XX века".

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Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу подчеркнул, что с кончиной Юрия Пкин, национальная литература понесла тяжелую потерю.

"Юрий Пкин внес весомый вклад в развитие национальной литературы, весть о его кончине мы все восприняли с болью. Безусловно, в первую очередь Юрий Пкин был поэтом, выпустил сборники своих произведений. У него был свой стиль, его беспокоили такие вопросы, как сохранение языка, традиций и многое другое. Все это он преподносил на чистом абхазском языке. Кроме того, он был среди представителей национального освободительного движения", - сказал председатель Союза писателей Абхазии.

В связи с кончиной поэта, писателя, общественного деятеля, члена Ассоциации писателей Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Юрия Пкин Кабмин республики создал комиссию по организации похорон. Прощальная панихида состоится 20 марта в селе Блабырхуа Гудаутского района в 15:00.