Обошла Европу и Азию: Абхазия стала второй по популярности у российских туристов

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Абхазия заняла второе место в рейтинге стран, которые стали наиболее популярны у российских туристов в 2018 году, об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Первое место досталось Турции, турпоток в которую за год вырос на 27 процентов.
В пятерку лидеров, кроме Турции и Абхазии, также вошли:
- Финляндия - 3,36 миллиона поездок в этом направлении,
- Казахстан - почти три миллиона,
- Украина - 2,29 миллиона.
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В числе других стран, попавших в рейтинг, - Китай, Эстония, Германия, Португалия, Таиланд, Япония и другие.
Аналитики пишут, что число поездок российских туристов за рубеж в 2018 году составило почти 42 миллиона, увеличившись на 2,3 миллиона.