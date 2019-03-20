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Обошла Европу и Азию: Абхазия стала второй по популярности у российских туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Общее число поездок российских туристов в Абхазию составило 4,5 миллиона в 2018 году.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Абхазия заняла второе место в рейтинге стран, которые стали наиболее популярны у российских туристов в 2018 году, об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Первое место досталось Турции, турпоток в которую за год вырос на 27 процентов.

В пятерку лидеров, кроме Турции и Абхазии, также вошли:

  • Финляндия - 3,36 миллиона поездок в этом направлении,
  • Казахстан - почти три миллиона,
  • Украина - 2,29 миллиона.

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В числе других стран, попавших в рейтинг, - Китай, Эстония, Германия, Португалия, Таиланд, Япония и другие.

Аналитики пишут, что число поездок российских туристов за рубеж в 2018 году составило почти 42 миллиона, увеличившись на 2,3 миллиона.

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