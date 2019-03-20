Минздрав России поможет Абхазии решить вопрос с долгами

Задолженность Абхазии перед медучреждениями России в 2018 году составляла 30 миллионов рублей.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения России в рамках решений Межправительственной комиссии окажет содействие в выделении средств на погашение задолженности Абхазии перед медучреждениями России, заявил помощник министра здравоохранения РФ Анатолий Гулин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук В три этапа: Минздрав России окажет медпомощь жителям Абхазии

Делегация, возглавляемая руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимиром Уйба и помощником министра здравоохранения России Анатолием Гулиным, находится с рабочим визитом в Абхазии.

В ходе совещания, состоявшегося 19 марта при участии министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, министра финансов Джансуха Нанба и Анатолия Гулина, стороны обсудили решение российско-абхазской Межправительственной комиссии по перепрофилированию финансовых средств на погашение задолженности Минздрава Абхазии перед лечебно-профилактическими учреждениями России. Гулин подтвердил, что часть долгов уже профинансирована.

Скидка преткновения: почему аптеки Абхазии не дают льготы пенсионерам>>

В сообщении пресс-службы также отмечается, что министр здравоохранения Тамаз Цахнакия совместно с Анатолием Гулиным совершил инспекционный выезд на место строительства Центральной районной больницы в городе Ткуарчал. Весь объем работ, которые осуществляются за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, строители планируют завершить к ноябрю 2019 года. Как подчеркнул Анатолий Гулин, Минздрав России окажет поддержку в вопросе дальнейшего оснащения ЦРБ в Ткуарчале.

Во время поездки в Ткуарчал также были осмотрены пункты выдачи лекарственных средств льготным категориям граждан в рамках работы российско-абхазского межправительственного соглашения. Представитель российского Минздрава подчеркнул, что соглашение реализуется в установленные сроки.

Задолженность Абхазии перед медучреждениями России в 2018 году составляла 30 миллионов рублей.